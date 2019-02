Gik ikke: Politiet fangede 17-årig flugt-pige hjemme hos far

For en måned siden diskuterede nationen! den 17-årige tvangsanbragte Stellas flugt fra et bosted. Nu har politiet fundet hende - hjemme hos faren.

- Ja, nu gik den desværre ikke længere for mig.

- Jeg har haft det godt i alt den tid, jeg har været væk.

- Jeg kæmper stadig for at komme hjem til min far.

- Og jeg vil sige tusind tak for alle de søde kommentar, der er skrevet.

Politiet kom ved midnatstid

Sådan skriver Stella F i en kommentar på JydskeVestkystens Facebook-profil, der pt har fået mere end 80 likes og hjerter.



Stella - som fylder 18 år om fire måneder - er nemlig lige nu og mod sin vilje på vej fra Esbjerg til det bosted på Mors i Limfjorden, hvor kommunen mener hun hører til. Stella flygtede i protest mod anbringelsen, men blev fanget hjemme sin far sent tirsdag aften.

Hvad fanden

Og de mange positive tilkendegivelser til den 17-årige bliver fulgt op med støttende og spørgende kommentarer. For ligesom sidste gang nationen! diskuterede Stellas flugt, er der mange, der undrer sig over at en kommunen investerer så mange ressourcer i at tvinge en pige, der fylder 18 om meget kort tid:

- Hvad fanden er det da for en behandling.

- Hun bliver 18 år lige om lidt, send hende hjem til sin far, skriver Cassandra H således og Ina S fortsætter:

- Brug dog penge på andre børn der måske trænger til hjælp.

- Pigen er 17 år og vil bo hos far.

Knæk hende på fire måneder

- Nej hellere knække hende helt og så dropper i hende, når hun er 18 år, skriver Ina.

Stellas far oplyser til nationen!, at planen er at datteren - helt lovligt - flytter tilbage til ham om fire måneder, og at hun derefter vil i gang med at tage kørekort og derefter søge ind på uddannelsen til Falck-redder:

- Det virker som om kommunen bare vil have ret, siger faren til nationen!, mens chefen for Familie & Forebyggelse ved Esbjerg Kommune, overfor JydskeVestkysten siger, at man arbejder på en løsning:

- Vi arbejder på at finde en løsning fremadrettet for Stella, siger han til Jydskevestkysten, men hvad siger du?