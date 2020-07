Gina dødtræt af Elgiganten: Opvasken vokser

- I februar købte vi en Bosch-vaskemaskine for 3000 kr i Elgiganten. De kom også og installerede den.

- Men så kom corona og vi fik ikke rigtig brugt den, men i maj begyndte vi så at bruge, og så gik den i stykker.

- Bosch kom og kiggede på den og sagde, at maskinen var god nok – men at monteringen var forkert.

Skrev til dem første gang d. 15. juni

Sådan indleder Gine R et brev til nationen! om elendigt håndværk og dårlig kundeservice. For siden Bosch-besøget er der nemlig ikke sket noget som helst, og hun håber at hendes klagebrev kan ruske lidt op i Elgiganten.

nationen! har derfor sendt Ginas brev videre til Elgiganten, for at høre, hvad de mener om sagen – og i deres svar nedenfor, kan du læse at de ikke er særlig stolte af situationen. Ginas brev fortsætter nemlig således:

De ville give mig en ny maskine ... men

- Jeg kontaktede så Elgiganten D.15-6-20 som lovede at komme ud at ordne det inden 48 timer, men den 24-6-20, var der stadig ikke sket noget.

- De snakkede hele tiden om kundeservice og logistikken.

-Til sidst ville de give mig en ny maskine, og installere den, og det skulle foregå d. 13-7-20.

- Jeg stod og ventede hele dagen, men der kom ingen.

- Så kontaktede jeg dem igen, og fik besked på, at de nu ville komme lørdag D.18-7-20, mellem 8-13.

De kom ikke - og heller ikke anden gang

- Der kom heller ingen.

- Mandag D.20-7-20, fik jeg så besked om, at de var kede af at der var sket en fejl, og der kunne gå yderligere en uge, før de kan svare på, hvornår jeg får min maskine.

- Samlet har jeg måtte tage 4 fridage, og selv om de siger, at de kan kompensere mig for dem, så der er også gået tid fra mit barn, for at ringe til deres kundeservice.

Nu lægger de på når jeg ringer

- Nu lægger de bare på, når jeg ringer, skriver Gina, og Elgiganten skriver til nationen!, at de beklager forløbet - og har været hjemme hos Gina:

.- Vi er naturligvis rigtig kede af at høre om oplevelsen, som vi beklager mange gange. - Onsdag aften blev den nye maskine leveret og installeret, og en vi har givet en økonomisk kompensation som undskyldning for forløbet.



- Årsagen til, at nogle kunder har oplevet problemer med leverancer, er udfordringer relateret til nye computersystemer internt hos os.

Startvanskeligheder

- Vi arbejder på at opgradere vores it-system til et mere moderne system, men som med al anden ny teknologi kan der være startvanskeligheder, og i øjeblikket er vi ikke på det niveau, vi ønsker at være på.

- Det er netop denne situation, som kunden beklageligvis er blevet ramt af. Vi arbejder lige nu på at få udryddet problemerne hurtigst muligt, lyder det fra Peder Stedal, adm. direktør i Elgiganten A/S, og Gina har torsdag sendt dette foto af en fuldt funktionsdygtig opvasker, der har gjort sit arbejde:

-Så er den endelig kommet - tak.