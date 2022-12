Gitte fik 'for tung'-bøde

- Jeg har i august måned investeret i den grønne omstilling ved at købe en af de mest solgte elbiler i Danmark, nemlig en Skoda Enyaq.

- I lørdags den 26. november parkerer jeg så på en parkeringsplads i Hvidovre. Min søster bor på Høvedstensvej.

- Men det viser sig, at min skoda Enyaq er 147 kg. for tung til at holde på denne plads.

- En parkeringsbøde på 850 kr. er sat i mit vindue kl. 17:04:57, da det er forbudt for ’tunge’ køretøjer over 2500 kg at holde på parkeringspladsen efter kl. 17:00.

Meget vigtig diskussion

Sådan indleder Gitte A et brev til nationen! om fornuftige P-regler – og P-regler, der i hendes øjne er decideret dumme. For mange elbiler er meget tunge, da batteriet vejer, og hun synes Lejerbo burde skrive en lille sætning såsom ’Elbiler undtaget’, på det skilt der står på deres parkeringsplads. Gittes brev – som nationen! har bedt Lejerbo om at kommentere – fortsætter nemlig således:

I København havde det været gratis

- Jeg synes, at dette er en meget vigtig diskussion, da vi jo er på vej mod et samfund med mange elbiler, da vores politikere og EU vil udfase brug af fossile brændstoffer.

- Og hvis jeg f.eks. havde parkeret i centrum af København, havde jeg ikke engang skulle betale for parkering, da elbiler her er at foretrække.

- Så spørgsmålet er om Lejerbo overhovedet har overvejet den grønne omstilling? For med de restriktioner kan beboerne ikke investere i elbiler som Skoda Enyaq, VW ID4, Tesla m.m. Her taler vi om de mest solgte elbiler, skriver Gitte, og nationen! har spurgt Lejerbo, om de står fast på at eldrevne personbiler med en totalvægt over 2500 kilo ikke må parkere ml. 17 0g 07? Og om de vil bede City Parkeringsservice A/S trække bøden tilbage?

Vi synes reglerne skal genovervejes

Og det svarer Lejerbo på sådan her:

- Vi vil foreslå boligafdelingen (der bestemmer i denne sag) at de genovervejer reglerne, så der tages hensyn til el-biler, skriver Lejerbo, men hvad siger du?