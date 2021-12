Giv dem pige-opdragelse

- Hvis forældrene lagde samme indsats og havde bare en tilnærmelsesvis identisk opdragelse af deres drenge, kunne vi følgelig undgå, at de blev kriminelle på gaden.

- Måske kunne de så i lighed med deres søstre blive jurister eller læger eller tandteknikere.

Tøj og kærester

Sådan skriver Halime Oguz, der sidder i Folketinget for SF, i et flittigt debatteret indlæg i Politiken om de drenge og unge mænd – oftest med indvandrerbaggrund – som hænger ud på Nørrebro og Nordvest, og som oftest opleves som ’utryghedsskabende’. Og den store forskel, der er på drenge og piger fra etniske miljøers opdragelse.

Lyver når mor ringer

En barriere for integrationen

Halime mener nemlig, at drenge-opdragelsen er en del af problemet, da den er kulturelt og historisk betinget, og spækket med religiøse reservationer, det handler om alt fra hvordan man må gå klædt, til hvem man må gifte sig med. Og at den derfor står som en distancerende barriere.

Tak - det har jeg tænkt i mange år

Halime - som i SF har været ivrig fortaler for et forbud mod omskæring - skiver ogs, at den muslimske selvovervurdering af egen religiøs og historisk overlegenhed skaber distance til majoritetssamfundet. Og at vi ikke kommer integrationsproblemerne og balladen på gaden til livs ved at bilde os selv ind, at kultur og religion ikke er medvirkende årsager til dem. Og ser man i de 38 kommentarer (det er ganske mange på Politikens side) var det godt at hun skrev sit indlæg:

Må de rigtige læse dette

- TAK for at sige det, jeg har tænkt og talt højt om i mange mange år.

- Det har bare aldrig været sådan OK, at sige det på venstrefløjen, som jeg har tilhørt hele mit voksenliv, skriver Isabella M, der har fået 89 likes, og Anders L skriver også 'Tak':

- Måtte de rigtige få læst og forstået dette, lyder det fra Anders.

For et par uger siden modtog nationen! et digt fra Behtash om unge, der går med kniv og sætter en ære i at leve som en rigtig 'gangsta'.

Det digt fik mange hundrede kommentarer, men hvad tænker du?