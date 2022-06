Giv nu op, Zelensky

I går foreslog lederen af den militære administration i Luhansk, ukrainske Serhiy Hayday, en taktisk tilbagetrækning fra Severodonetsk, skriver CNN. Er det på tide at give op?

- Zelensky er en katastrofe for Ukraine.

- I Severodonetsk og Lysychansk er 10-15.000 ukrainske soldater omringet fra tre sider, og Rusland mangler bare få kilometers fremmarch i at havet afskåret og omringet dem alle sammen.

- Men i stedet for at gøre det eneste militært fornuftige, nemlig at spare sine sidste gode soldater og trække tropperne tilbage og omgruppere dem, så sender Zelensky endnu flere utrænede ukrainske reserver ind i dødsfælden.

Officer: Rusland vinder krigen - 'Soldater bruges som kanonføde'

Rusland er kun ved at varme op

Sådan indleder Karsten Riise et brev til nationen! om russernes invasion af Ukraine – og den ukrainske modstand. Karsten skriver ofte om international politik og militære emner, og han mener, at den modstand Ukraine kan give Rusland lige nu ødelægger mere end den gavner. Hans brev – som han gerne vil høre din mening om – fortsætter nemlig således:

- Zelensky foretrækker at lade 10-15.000 soldater dø, blive lemlæstet og fanget. For hvad? FOR INGENTING.

- Severodonetsk by er tabt alligevel. Og adskillige NATO officerer har på CNN og Deutschlandfunk måttet indrømme, at uanset hvor mange vestlige våben Ukraine får, så kommer Ukraine aldrig, aldrig nogensinde til at geneobre noget som helst af det territorium, som Rusland har taget.

Kun få vestlige våben når frem

- Zelensky har desuden måttet indrømme, at Ukraine mister 100 døde og 500 sårede hver eneste dag – i alt 600 døde og lemlæstede Ukrainere.

- Og Rusland er stadig kun ved at varme op.

- Hvorfor sker dette? Fordi kun få vestlige våben kan nå frem og fungere effektivt på frontlinien. Og værre.

Norge donerer aflagte kanoner

- Det tager ofte et helt år at lære at bruge disse moderne avancerede våben. Inden da er Ukraine fuldstændig rullet over af Rusland.

- Og endnu værre. Rusland har efterhånden udslettet langt flertallet af Ukraines bedste soldater, officerer og underofficerer. Alt hvad Ukraine har tilbage er ikke-duelige og utrænede soldater uden effektiv føring, skriver Karsten.

Tidligere i dag kunne CNN berette, at den militære leder af militæret i Luhansk, foreslår en taktisk tilbagetrækning. En anden ukrainsk militærleder siger til CNN, at der mangler våben og ammunition, men hvad tænker du?