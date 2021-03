Gjorde 12 betjentes arbejde: Ingen sagde tak

Politiet rykkede 'talstærkt ud' i en anholdelsesaktion på Hvidovrevej ved København for to uger siden. Men det var Bettina, der endte med at få manden til at melde sig friviligt.

- Jeg hedder Betina Z. Jeg har et stort hjerte.

- Jeg har i mange år hjulpet mennesker, der har det svært i livet, og for to uger, der rykkede jeg igen ud.

Stille og roligt og uden drama

- Politiet havde brugt to dage med indsatsstyrke, droner samt hundepatruljer på at finde en mand, men jeg gjorde de 12 betjentes arbejde på to timer.

- Jeg overtalte den eftersøgte mand til at køre med ud på Vestegnens Politistation og melde sig selv.

- Dette skete stille og roligt, uden drama, eller som frygtet, i en skudveksling mellem politiet og manden.

Han havde bedt om hjælp i 2 uger

Sådan indleder Bettina Z et brev til nationen! om systemets måde at håndtere psykisk ustabile mennesker på. En måde der er voldsomt bekostelig, og ikke særlig effektiv, som Bettina ser det.

Det værste er - og grunden til at hun skriver – er, at hun ikke har fået nogensomhelst tak fra myndighederne for sin indsats. Og det er hun skuffet over. Hendes brev - som nationen! har bedt Københavns Politi svare på - fortsætter således:

Og så rykkede politiet til sidst ud

- 14 dages råb om hjælp til flere sociale instanser fra en psykisk ustabil mand, udløste altså en storstilet politiaktion som forløb over to dage.

- Jeg ser det som endnu et af mange svigt i psykiatrien, som koster samfundet millioner af kroner hver dag.

- Jeg blev selv kontaktet af en kvinde med tæt relation til manden, som desperat søgte hjælp. Hun håbede, at jeg kunne berolige manden, og det gjorde jeg.

- Manden blev beroliget ved brug af redskaber som tillid, hjertevarme, empati og sund fornuft.

Nu siger poltiet tak for hjælpen

- Hændelsen er endnu engang bevis på, at relations arbejde er vejen frem. Ikke maskinpistoler, skriver Bettina, og nationen! har spurgt Københavns Politi, hvad de synes om Bettinas indsats – og om de vil sige tak. Og det vil de:

- Efterforskningslederen har nu talt med borgeren og sagt tak for hjælpen, skriver Vestegnens Politi til nationen!