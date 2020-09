Gjorde rent i 14 timer: Raser over ekstraregning

De gjorde rent i otte timer da de kom til udlejningshuset – og i seks timer da de forlod det. Og derfor forstår de ikke, at de skal betale 1000 kr for ’ekstra

- Vi lejede et sommerhus igennem fra den 08-15.august i Gilleleje.

- Desværre var huset i en miserabel tilstand da vi ankom.

- Der var støv, spindelvæv overalt, og tæppet og gulvet var beskidt. Der lå døde dyr i vinduskarmen og i køleskabet var der gamle madrester.

Fortryder: 'Det går nok'-kommentar

- Vi brugte nok to timer – alle fire mand – på at gøre rent, og dette meddelte jeg også dancenter, dog sagde jeg: 'det går nok‘.

- Dette havde jeg dog ikke gjort, hvis jeg havde vidst hvor slemt det stod til alt i alt.

Sådan indleder L fra Tyskland et brev til nationen! om ringe rengøringsstandard og endnu ringere kundeservice. For selv om ferie-ugen gik nogenlunde, så har efterspillet frusteret ham så meget, at han overvejer at melde udlejeren til politiet. nationen! har derfor sendt Ls brev til Dancenter for et bede dem om en kommentar – deres svar kann du se nedenfor. Sts brev fortsætter nemlig således:

Først otte - så seks timer

- Ugen efter – d. 15. august - brugte vi 4 voksne mennesker cirka 1.5 time på at rengøre huset efter alle kunstens regler.

- Det var jo hedebølge ugen, og da vi ikke på et eneste tidspunkt i løbet af ugen havde spist inde i huset, eller for den sags skyld havde lavet mad, har ingen af os haft f.ex. ovn eller fryser åbnet. Jeg nævner dette i forhold til de billeder og det som bliver lagt os til last.

- For da jeg i slutningen af august modtager en mail med en regning pä 1.000 kroner for ekstrarengøring fra Dancenter, er jeg ved at falde ned af stolen.

- Jeg ringer selvf. med det samme til dem, og får tilsendt billeder, er skal bevise, at vi ikek havde gjort rent.

Krummefoto må være gamle

- Men på deres billede fra stuen, er der madkrummer plus en krumme eller mad på bordet og på gulvet eller det ene tæppe. Dog er det jo direkte latterligt, da vi ikke har brugt det her bord på et eneste tidspunkt.

- Jeg støvsugede selv alle stolene, så deres ’krumme’-billeder må være taget ved en tidligere lejlighed.

- Det allerbedste er dog ovnen. Hvordan kan en ovn se sådan ud, hvis den har været rengjort den 08. august, når vi ikke har haft den åben?

- Det her svineri overfor mig og andre skal de ikke slippe af med, skriver L, og nationen! har spurgt Dancenter om de er sikre på, at de billeder de har sendt til L er taget d. 15. august – og om de tidligere har fået klager vedr ekstraregninger på rengøring fra tyske turister, der mener de har gjort rent.

Deres svar lyder således:

DanCenter: Vi kontrollerer altid rengøringen

- Når danske og udenlandske gæster lejer et sommerhus i Danmark, har gæsten mulighed for at vælge selv at foretage slutrengøring eller tilkøbe denne service.

- Uanset hvilken mulighed gæsten vælger, skal kvaliteten af rengøringen netop være så høj, at den næste gæst ikke oplever nogen gener.

- Derfor foretager vi altid en kontrol af den rengøring der er foretaget.

- Hvis rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil vi, hvis det er muligt indenfor rimelighedens grænse, foretage finpudsning uden beregning for gæsten.

Og hvis det tager mere end 1 time, så koster det

- Vurderer vi derimod, at vi må bruge mere end 1 times ekstra rengøring, tager vi billeder for at kunne dokumentere årsagen til, at vi har måtte foretage ekstra rengøring. Billederne bliver naturligvis forelagt for gæsten sammen med regningen.

- Vi skal klart erkende, at det er meget vanskeligt at fotografere snavs, men i denne sag kan vi konstatere, at det har været nødvendigt at aftørre vandrette flader og rengøre spejle, vaske, toilet, fryseskab og ovn samt støvsuge stole, gulve og tæpper og derfor har gæsten modtaget en regning for den ekstra rengøring vi har måtte udføre.

- Jeg vedhæfter billeder fra vores rengøringspersonale som er taget efter gæsten er fraflyttet huset.

Gæsten kunne have fået gjort rent

- Som det fremgår af billederne kan det tydeligt ses, at huset ikke er tilfredsstillende rengjort ved afrejse hvorfor gæsten er opkrævet betaling for det ekstra arbejde.

- Hvis du som gæst hos DanCenter oplever, at rengøringen ved ankomst ikke lever op til dine forventninger, skal du straks kontakte vores lokalkontor i området.

- Her har vi ansatte, som vil sikre, at problemet bliver løst, så du kan have en dejlig ferie. Netop derfor bruger vi også den nødvendige tid på at sikre, at rengøringen har en tilstrækkelig kvalitet, når huset forlades.

- Som beskrevet af gæsten har de kontaktet DanCenter om dette men og så sagt 'det går nok', hvilket har medført at DanCenter ikke har sendt rengøringsfolk ud for afhjælpning.

- Havde gæsten ønsket at DanCenter udbedrede den mangelfulde rengøring var dette naturligvis sket, skriver DanCenters Kim Holmsted, Managing Director Scandinavia, der også gør opmærksom på, at man som forbruger heldigvis er godt beskyttet i Danmark.

- Hvis man som lejer af et feriehus er utilfreds med DanCenters afgørelse i en sag, kan denne altid ankes gennem Ankenævnet for Feriehusudlejning.