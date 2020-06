Glad bager: Tyskere rydder basse-hylden

- Ja nu er de tyske turister begyndt at komme og det er vi meget glade.

- Og selv om det ikke er helt som før alt i denne verden blev forandret, er det dejligt at se liv i butikken igen.

- En masse glade mennesker.....

Måtte fyre fire i april

Sådan skriver Kim fra Rømø Bageri til nationen! om de tyske turister, der i månedsvis ikke handlede hos ham pga af grænselukningen - men som siden mandag morgen er strømmet til øen og hans butik.

Kim skrev også til nationen!, da hans salg nærmest gik i stå i april - det var dengang han måtte fyre fire ansatte:

Se lige de her billeder

Men nu skinner solen på himlen og i kasseapparatet, og Kim fortæller, at kunderne er gode til at passe på hinanden og holde afstand - og til at købe kager og basser:

- Det første billede er fra da vi åbnede tirsdag morgen.

- Det andet billede er taget da vi lukkede, skriver Kim, men hvad siger du?