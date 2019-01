Glad biolog: Hipsterskæg kan redde fladlus fra at uddø

- Man skal ikke barbere sig. Det er selvfølgelig nummer et!

- Og så skal man have sex med så mange mennesker som muligt.

Sådan lød det forleden fra den hollandske biolog, museumsinspektør Kees Moeliker, på den tyske public service-kanal Bayerische Rundfunk i et program om den truede fladlus.

Intim-barberinger har nemlig de sidste årtier betydet, at færre og færre mennesker går rundt med lus mellem benene, og den tyske kanal, interviewede Kees - som er chef for det biologiske museum i Rotterdam - fordi han kæmper for at sikre fladlusens overlevelse.

- Kønshår/pubeshår er deres biotop, fortalte Kees Moeliker, og så havde han en god nyhed til andre, der gerne vil redde fladlusen fra at uddø:

Men hipsterskæg kan være deres redning

- På Zoologisk Museum i Hamburg fandt jeg en rigtig flot eksemplar - i et skæg!

- Og nu er der mange unge med hipsteræg!

- Det kan være redningen, sagde Kees, der dog også bemærkede at skægget med fladlus var fra 1917.