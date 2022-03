Glad fartbølle: Trussel virker

Færdselsstyrelsen har en bunke med 25.738 kørekortsager - og den gad Jakob C. ikke vente på. Så for en gangs skyld kan nationen! bringe en lille solstråle-historie om kørekort-sagsbehandling.

- Hej

- Jeg mistede mit kørekort i september 2021, og fik hurtigt oprettet en ansøgning, så jeg kunne begynde et kørekortforløb.

- Færdselsstyrelsen modtog min ansøgning i oktober, og jeg ringede gentagne gange ind for at rykke dem.

- Der sker intet – jeg får besked på at væbne mig med tålmodighed.

Kørte 163 km/t: Har taget min straf

Du skal væbne dig med tålmodighed

Sådan indleder Jakob C. en mail til nationen! – en af mange mange mails, der kommer for tiden om lang sagsbehandlingstid i Færdselsstyrelsen. Det bemærkelsesværdige med mailen er dog, at den handler om at Jakob faktisk har fået sin ansøgning godkendt.

Og nu vil han gerne fortælle alle andre, der venter, at der tilsyneladende er en måde, der kan få skub i sagsbehandlingen. Hans brev – som nationen! har bedt Færdselsstyrelsen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Så min advokat og jeg skriver et trusselsbrev

- Jeg får også at vide, at der kan gå et halvt år før ansøgningen bliver godkendt, og så er det, at får en advokat på sagen.

- Vi skriver et brev til Færdselsstyrelsen – et ’trusselsbrev’ - og giver dem 14 dage ellers tager vi sagen igennem folketingets ombudsmand.

Og vupti - min ansøgning blev godkendt

- Og nu her 14 dage efter er min ansøgning godkendt, skriver Jakob, og nationen! har bedt Færdselsstyrelsen svare på, om det kan være rigtigt, at trusler virker – og hvor stor bunken af ansøgninger om kørekort er - og det svarer de på sådan her:

- Færdselsstyrelsen forsøger at behandle alle sager hurtigst muligt, således at borgerne skal vente mindst muligt på at komme videre i deres kørekortforløb.

- For at sikre den mest effektive brug af Færdselsstyrelsens ressourcer, fortager vi løbende en prioritering af, hvordan vi udnytter dem bedst.

Den slags sager tager i snit 100 dage

- Medarbejderne, der sagsbehandler, svarer f.eks. også på borgerhenvendelser og for at få mere tid til at sagsbehandle, implementerede vi den 19. januar det første af mange tiltag, hvor vi ændrede i vores telefonåbningstider.

- Frem til 31. marts 2022 har vi lukket for telefonerne om onsdagen.

- Vi har forståelse for, at borgerne gerne vil holde sig opdateret med, hvor langt i forløbet deres sag er.

- Da det er sagsbehandlerne, der besvarer spørgsmål ved borgerhenvendelser, arbejdes der på at få implementeret en række tiltag, der skal give øget information til borgere, der har en sag under behandling hos Færdselsstyrelsen, så de ikke nødvendigvis behøver kontakte styrelsen for at få svar på deres spørgsmål.

Det sagde Tims chef ikke ja til

Der ligger 25.738 sager i bunken

- I forhold til antallet af sager, så var der ultimo januar, alt 25.738 sager om kørekort under behandling hos Færdselsstyrelsen. De 25.738 sager er f.eks. helbredssager, generhvervelsessager eller vandelsager, hvor styrelsen skal kontrollere og vurdere om borgeren lever op til de krav der er eller om de udgør en forhøjet risiko for trafiksikkerheden.

- Færdselsstyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid i afsluttede sager i januar 2022, hvor der var tale om enten en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud, lå på omkring 100 dage.

- Vi forsøger som udgangspunkt at behandle borgernes sager efter, hvornår de er ankommet til styrelsen, men da sagsforløb kan være meget forskellige, kan sagsbehandlingstiden i sammenlignelige sager godt variere.

Og trusselsbreve ignorerer vi vist

- I forhold til, om der tages højde for eventuelle 'trusselsbreve' i sagsbehandlingen, så er det ikke noget Færdselsstyrelsen er bekendt med.

- Vores sagsbehandlere tager udgangspunkt i de oplysninger, som er relevante for sagsbehandlingen og mangler de oplysninger, kontakter de enten borgeren for yderligere oplysninger eller anmoder om tilladelse hos borgeren, til at indhente yderligere oplysninger, skriver Færdselsstyrelsen, der regner med at der går 1-2 år, før alle problemerne forårsaget af ressortoverdragelsen vil være helt væk, men hvad siger du?