Glad sygeplejerske: Timeløn på 255 kr.

Hvis man arbejder i et vikarfirma, kan man få det dobbelte i timeløn, siger en sygeplejerske. Hvad siger du?

- Det betyder jo, at hvis der lukkes helt ned for vikartimer på offentlige sygehuse, så kan besparelsen konverteres til det dobbelte antal timer for de fastansatte.

- Der burde være et loft over vikartimer og overarbejdstimer ...

Sygeplejerske: Tjener dansk månedsløn på seks dage i Norge

Sådan skriver Susanne J. i en af de kommentarer, der er skrevet på Avisen Danmarks Facebook-profil om de sygeplejersker, der arbejder som vikarer - og får 255 kr. timen.

Nok det dobbelte

I det offentlige får en sygeplejerske ifølge avisen 145 kr, men vikararbejdet kan altså betale sig, fortæller en sygeplejerske, der har været alenemor til tre i ti år og derfor har måttet arbejde 60 timer om ugen, fordi lønnen fra den almindelige overenskomst som sygeplejerske ikke slog til.

- I et eksternt vikarbureau tjener man nok ca. det dobbelte i timen, som man gør, når man er fastansat i det offentlige, siger hun til avisen, der også har talt med en mandlig sygeplejerske, der fik 255 kr i timen, da han havde vikarvagter i Danmark.

Løn-løsning: 5000 kr. mere til sygeplejersker

Ikke meget tilbage til de fastansatte

- Misbrug af offentlige midler.

- Ved at bruge vikarer øges udgifterne og lader ikke meget tilbage til de fastansatte, skriver Jane D i en anden kommentar, mens Sven R synes det er helt fint:

- Er der en fremtid med et sundhedssystem baseret på offentlige lønninger???

- Ja tak til privatisering, skriver Sven, men hvad tænker du?