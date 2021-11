Glad syrer: Pakkerejse til EU for 4000 dollars

Der står 1000 migranter i Belarus, der gerne vil ind i Polen. Men polen vil ikke have dem, og har sat 12.000 soldater ind.

- Jeg tænkte: Det her er vores chance.

- Jeg fandt et rejsebureau på nettet som solgte pakketure til Belarus (Hviderusland).

Visum og én overnatning

- Den indeholdt et officielt turistvisum og flybilletter fra Erbil i Nord-Irak til Dubai.

- Herfra videre til Minsk (hovedstaden i Belarus), og én hotelovernatning i Minsk.

- Det kostede næsten fire tusinds dollars per person.

De vil til Tyskland

Sådan forklarede en syrisk mand til den norske avis VG for tre uger siden, hvordan han og familien var nået fra Syrien til Belarus. Og hvordan de efterfølgende fik transport til grænsen og siden krydsede grænsen til EU i en lille båd.

Grænse-alarm: Vil ind i EU

BBC har tidligere fortalt samme historie fra det polsk/belarussiske grænseland, men siden da er der rullet mere pigtråd ud, og lige nu sidder anslået 1000 migranter fra lande i Afrika, Asien og mellemøsten og venter på at krydse grænsen.

Mens 12.000 polske soldater står klar bag det barberblads-skarpe pigtråds hegn.

Migrant-flyene skal stoppes

Tysklands nuværende indenrigsminister, Horst Seehofer, har hæftet sig ved at mange af migranterne gerne vil til Tyskland, og han mener ifølge avisen Bild ,at EU skal gøre noget.

I går meddelte Nato, at krisen kan eskalere, og EU-formand Ursula von Leyen truede med sanktioner over for de flyselskaber, der flyver folk til Minsk.