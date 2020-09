GLS beklager: Har fået konsekvenser

Lars undrer sig over, at de pakker, han modtager, ofte er bulede og krøllede. Men tirsdag så han noget, der kan forklare det

- Hej.

- Jeg så dette i dag (tirsdag red), da jeg havde været inde i Brugsen i Store Heddinge efter en vand.

- Jeg blev simpelthen nødt til at filme – og en kunde, der kom ud fra butikken med en pakke, sagde, at sådan er det tit.

- Utroligt de ikke behandler pakkerne ordentligt.

Vil tænke mig om en ekstra gang

Sådan skriver Lars P. til nationen! om den noget hårdhændede behandling, han synes pakkerne i GLS-bilen fik, da han tirsdag lige over frokost kom ud fra Brugsen i den lille sjællandske by. I telefonen fortæller han, at han ofte undrer sig over, at de pakker, han selv modtager, er bulede og krøllede, og at han tidligere har set andres optagelser af pakkehåndteringen – men troede, det var fortid.

Se også: Her stod Flemming da han tog Postnord-bud på fersk gerning

Det var det så ikke, og nationen! har sendt video og tekst til GLS for at høre, hvad de synes – og også om, hvad de synes om, at Lars har optaget deres medarbejder. Deres svar kan du læse nedenfor – Lars' mail fortsætter således:

Jeg sender/modtager også pakker fra GLS

- Jeg sender/modtager selv tit pakker fra GLS, men må indrømme, at dette syn får mig til at tænke mig om en ekstra gang.

- Der er jo mange mennesker, der får varer og pakker bragt, især i den her coronatid, hvor man ikke går så meget ud, så jeg synes bestemt, at der skal sættes fokus på det, skriver Lars, og det er GLS vistnok enige i:

GLS-general: Vi beklager dybt

- Denne håndtering af pakker i GLS' varetægt er ikke i overensstemmelse med vores retningslinjer og vi beklager dette dybt.



- Håndteringen af pakkerne har haft konsekvens internt hos GLS, skriver General Manager Karsten Klitmøller til nationen!, men hvad tænker du?