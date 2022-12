God jul: Du er fyret

- Antallet af ledige jobopslag er faldet med cirka 22 procent siden februar.

- Og antallet af fyringsvarsler er samtidig steget til det højeste niveau siden coronakrisen i 2020.

Sådan skriver Tore Strammer, cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar til AvisenDanmark om de 25.000-50.000 personer, han lige nu frygter får en fyreseddel i 2023. Og de 20.000 personer, han derudover mener er i risiko for at miste jobbet i 2024.

Politikerne spiller ludo

Det er en alvorlig situation, og på mediets Facebook-side skriver Preben N., at landets politiekere brude handle i stedet for at forhandle:

Konkursrekord: - Det er alarmerende

- Massearbejdsløshed og striber af konkurser nærmer sig.

- Og landets ledende politikere sidder og spiller ludo på Marienborg.

- Som vælgere må vi kræve et nyt valg til foråret for at mere ansvarlige politikere kan komme på banen, skriver Preben N., mens Rene J. undrer sig over, at der - samtidig med de mange fyringer - er masser af arbejdsgivere, der skriger efter arbejdskraft:

Og der mangler arbejdskraft

- Fantastisk. Det er ikke til at få arbejdskraft. Dagpengene må være for høje, sørgeligt, skriver Rene J., men hvordan er din situation.