God røv - og god kampdag

Et debatindlæg fra en nu 19-årig kvinde om at blive kaldt sexet, mens hun fyldte æbler op i Faktas frugt- og grøntafdeling, har skabt debat. For hvornår bliver en kompliment til en krænkelse?

- Jeg har lagt mærke til at flere mener, at det krænkende består i aldersforskellen.

- Men Amalie har jo beskrevet at problemet er det samme - ligegyldigt hvem der siger det.

- Så glem det med alderen ift. om man krænker eller ej.

Overvejede buksevalg så de ikke tænkte på min røv

Sådan skriver Kenneth H i en af de 22 kommentarer, der er skrevet på Politiken.dk, til et indlæg fra en ung kvinde, Amalie, der som så mange andre unge kvinder, har oplevet krænkende hændelser af seksuel karakter på jobbet.

- Inden hver vagt overvejede jeg mit buksevalg, så folk ikke skulle tænke på min røv, skriver hun f.ex. om at arbejde i Fakta og lægge ører til kommentarer som 'undskyld jeg siger det, men du er simpelthen bare noget af det mest sexede at se på' fra mænd, der var ældre end midaldrende.

Lad en kvinde lave en liste over kommentarer

Adskillige af de 22 kommentar-skrivere er enig med Amalie i at den slags er krænkende og forkerte, men andre mener, at den slags bemærkninger følger med, når man bevæger sig rundt i det offentlige rum. Kenneths kommentar fortsætter derfor således:

- Et tankeeksperiment: Lad en kvinde lave en liste over hvad hun synes er i orden, og hvad hun ikke synes er i orden ift. kommentarer i forskellige situationer.

- I disse tider med flydende seksualitet og køn burde det også være ligegyldigt hvilket af de 72? køn personen, der kommenterer, har.

Lad så andre kvinder gennemgå listen

- Lad så andre kvinder gennemgå listen.

- Jeg er 100% sikker på, at der ikke kan laves en liste der er enighed om, skriver Kenneth, og Susanne S er på samme bølgelængde:

- Hvor er det efterhånden synd for os allesammen.

- Man bliver sværtet til for at kommentere hinandens udseende, man kan næsten heller ikke give komplimenter af skræk for, om den modtagende part vil kunne føle sig krænket, man må - nærmest - bede om et skriftligt samtykke før berøringer, kys og i hvert fald samleje.

- Og meget mere i den dur.

Man kan lære af krænkelser

- Jeg tror ikke, jeg har tal på de gange, jeg har følt mig krænket, grænseoverskredet eller ubehageligt berørt ved uheldige kommentarer, dårlige vitser, upassende tilråb, forslag eller berøringer.

- Men det er altså følelser, man må lære at håndtere. De kan ikke elimineres ved, at andre opfører sig på en bestemt måde.

- Så længe krænkelserne ikke er af en art, hvor man med vold er holdt fast i situationen, eller er afskåret fra at fortælle det andre, kan de endda levere materiale til, at man kommer til at kende sig selv og sine grænser bedre, skriver Susanne.

Krænkende adfærd på arbejdspladsen

I fredags arrangerede CBS kvindernes kampdag med temaet: Hvordan har #metoo påvirket vores arbejdsliv, og de inviterede skulle tale om hvordan mennesker – ofte kvinder – bliver udsat for seksuelle krænkelser eller seksuel aggressiv adfærd. Ikke kun i deres egen omgangskreds, men også på arbejdspladsen, af fagforeningen, i idrætsforeningen osv.

