God sag: Få et nøgenbillede

17 ukrainske kvinder og fem mænd sælger nøgenbilleder for at støtte landets soldater. Foreløbig er der kommet næsten 6 millioner kroner i kassen

- Donér penge til en af ​​de godkendte konti nedenfor.

- Tag et skærmbillede af din donationskvittering og send den til den initiativtager, du vælger.

Så får du et billede som gave

Her er nogle af 'initiativtagerne'. Screenshot fra teronlyfans.com

- Når dit skærmbillede er modtaget/bekræftet, får du et billede som gave.

- Du kan også sende din kvittering til projektets grundlægger og moderator - så får du et tilfældigt nøgenfoto fra vores katalog.

Glad for at de kan hjælpe

Sådan skriver ukrainske Anastasiya Kuchmenko og Nastya Nasko fra Belarus på deres hjemmesiden teronlyfans.com, der pt. har 17 kvinder og fem mænd tilknyttet.

De 22 kvinder og mænd vil nemlig støtte den ukrainske kamp mod russerne. Og foreløbig er der kommet næsten 800.000 dollars, eller 5,8 millioner kroner i kassen. De gavmilde donationer er bl.a. gået til den ukrainske nationalbanks konto for soldaterhjælp, Azoz-regimentet og 'Spis frokost med en soldat'-initativet:

- Jeg er vild med mine nøgenbilleder og glad for at de kan hjælpe, siger en af kvinderne, Ilona, der har sendt billeder for mere end 100.000 kr., til det ukrainske medie Kyivindependent, men hvad siger du?

