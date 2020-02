Godt år for dansk firma: 800 mio i medarbejderbonus

I går kunne Vestas meddele, at de havde haft et godt år - og straks gik bonus-debatten i gang på firmaets Facebook-side.

- Tja, jeg håber at medarbejderne, som medvirkede til det her fine resultat, får den bonus, de fortjener.

Sådan skrev Duane S på Vestas' Facebook-profil i går, da regnskabet for 2019 blev offentliggjort.



Ingen bonus sidste år

Vestas kom nemlig ud af 2019 med et solidt resultat - overskuddet lyder på 700 mio. euro, og Duana var ikke den eneste, der syntes, at det skulle komme medarbejderne til gode.





Firmaet har tidligere udbetalt medarbejderbonusser, men sidste år blev den sløjfet, selvom 2018 bød på et overskud på mere end 600 mio euro.

Global bonus på vej

- Sidste år blev der sat rekord, og der blev ikke udbetalt bonus, lød det således fra Christy H, der også skrev på Vestas' Facebook-profil, og åbenbart er der folk i topledelsen, der er enige - i hvert fald fremgår det af regnskabsmeddelelsen, at de cirka 25.000 ansatte skal holde øje med deres bankkonto den næste tid:

- Da målene for bonusudbetalingerne blev nået i 2019, vil en global bonus på 107 mio. euro blive distribueret, skriver Vestas i følge Finans.dk, men hvad siger du?