Godt afkast: 50.000 kr. pr. måned

- Bakkedraget og Tuborg Strandeng er unik arkitektur, tæt på natur, havet og byen, og vil blive et vartegn for København og give vores pensionskunder et godt afkast.

- Vi ser frem til at byde velkommen til et meget attraktivt ejendomskompleks til glæde for beboere, vores pensionskunder og byen generelt.

PR-foto: Danica

Begynder ved 24.000 - slutter ved 50.000

Sådan siger Niels Fribo, en meget tilfreds udviklingsdirektør i Danica Ejendomme, om de 124 luksuslejligheder i Bakkedraget i Tuborg Strandeng i Hellerup, der efter tre års byggeri, er klar til at tage imod lejere fra i morgen.

Allerede inden lejlighederne officielt slår dørene op for udlejning er 50 af de 124 lejligheder - der findes i størrelser fra godt 100 kvm. til over 200 kvm. - lejet ud. Priserne begynder ved 26.000 kr pr måned og den dyreste, der er ledig her dagen får indlfytningen, koster 50.000 pr måned. Den er så også på hele 171 kvadratmeter plus en altan, der er på størrelse med mange toværelseslejligheder

Tuborg Strandeng får ifølge Danica en vegetation i stil med det nordsjællandske kystområde, Tisvilde Hegn, og vil adskille sig markant fra andre liebhaverbyggeriers med en udformning, som giver følelsen af at være i et uberørt og naturligt terræn.