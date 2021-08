Godt bjørne-år: Må skyde 501

- Hmm.

- Jægerne har pisket Lensstyrelsen til at øge tildelingen af licenser til bjørnejagt - hvilket er afskyeligt.

- De burde skamme sig.

- En bjørns føde består af 50 procent bær, og de har været her i hundredvis af år - uden at andet vildt er udryddet.

Den ekstra kvote er nødvendig

Sådan skriver Kjell L. i en kommentar på SVT Nyheter Västernorrlands Facebook-profil om de 501 svenske bjørne, der skal lade livet i år.



I år ser bjørnekvoterne sådan ud i Sveriges len. Tallet i parentes er kvoten for sidste år: Jämtland 200 (100) Västerbotten 85 (25) Västernorrland 75 (35) Gävleborg 70 (60) Dalarna 48 (48) Norrbotten 20 (20) Värmland 3 (3) Kilde: Svenskjakt.se

Sidste år blev der givet licens til at skyde i alt 291 bjørne i hele Sverige, men fordi bestanden vokser, mener jægerne og myndigheden Lensstyrelsen, at der skal skydes flere:

– Vi har bedømt, at denne ekstra kvote er nødvendig.

- Dels for at gennemføre licensjagten og dels for at vi kan reducere bjørnebestanden til forvaltningsmålet i løbet af de næste fem år, sagde Emma Andersson, vildtforvalter i Länsstyrelsen i Östersund til SVT Jämtland i juni, da kvoten i Jämtland blev forhøjet fra 100 til 200 bjørne i juni måned.

Bjørneburger smager infernalsk godt

I Jämtland var bestanden på anslået 1044 individer, før jagten gik ind i lørdags. I 2015 var bestanden opgjort til 907 bjørne, og forvaltningsmålet for lenet er 650 bjørne.

- Det handler om, at bjørnene ikke skal komme ind i samfundet og angribe mennesker og kæledyr. Desuden skal vi holde naturen i balance, og så er det nødvendigt.

- Jagt er vildtforvaltning, du får kød og hjælper naturen. jeg vil anbefale bjørneburger.

- Smager infernalsk godt, skriver Jimmy V. i en anden kommentar, men hvad tænker du?