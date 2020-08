Godt det bliver afsløret: Kæmpe forskel

- Hader når andre vil bestemme.

- Vil hellere drikke ét glas med sød og fyldig smag, end en hel flaske usødet/letsødet.

- Det gode skal være godt, og vi kan vel selv afgøre, hvor meget vi drikker.

Tre gange så meget som i England

Sådan skriver Monica B i en af de 232 kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om en undersøgelse fra landets Cancerfond, der viser at svenske Fanta'er indeholder næsten dobbelt så meget sukker som en dansk Fanta. Og tre gange så meget som en britisk Fanta.





Og Monica er ikke den eneste, der synes at sukker-indholdet i de svenske appelsin-sodavand er OK:

- Andre lande pumper tonsvis af billige kemikalier i for at skape den ækle smag istedet for sukker.

- Så alternativet er ikke bedre.

Ingen bliver tvunget

- Og desuden er der ingen der bliver tvunget til at købe sodavand, skriver Erik J, mens Anna S synes undersøgelsen er et godt argument for at indføre nye sukkeregler i Sverige:

- Godt at det her bliver afsløret.

- Det er vel bare at indføre en lov om hvor mange sukkerknalder, der må være pr liter sodavand i Sverige, så er sagen løst, skriver Anna, men hvad synes du?