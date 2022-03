Godt forsøgt: Du er fyret

Han havde et taxa-kørt for fem år siden, der udløb. Og han har været på antabus for ni år siden. Og derfor skulle han ikke have tabt sit kørekort i januar.

- Jeg tabte mit kørekort d. 18 januar.

- Jeg gik så på Borgerservice i Odense for at få et nyt, men det kunne åbenbart ikke lade sig gøre.

- De siger jeg skal tage et nyt kørekort, fordi jeg i 2016 tog et taxakørekort – og dengang fremlagde en lægeattest på, at jeg havde taget antabus i 2013.

Sådan indleder Kenneth I et brev til nationen! om det bureaukrati, han er stødt ind i – og de problemer han har fået – fordi han tabte kørekortet.

Vinduespudser på cykel - det fungerer ikke

Kenneth er vinduespudser, og har kørt frem og tilbage til kunderne i bil – men nu, hvor han ifølge Borgerservice og Færdselsstyrelsen ikke har et kørekort – har han måtte prøve at få det til at fungere på cykel. Men det gjorde det ikke. Hans brev – som nationen! har bedt Færdsseksstyrelsen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Alle mine andre kørekort er jo ikke udløbet

- Mit taxa kørekort gjaldt kun ét år altså til 2017. men nu siger færdselsstyrelsen, at det er alle mine køre kort der er udløbet i 2017 – også selvom man kan se, at mine andre kørekort virker til 2045 .

- Jeg har nu mistet mit arbejde og oveni fået tre måneder karantæne af 3F Transport.

Kenneths har fået dette udskrift, der viser at hans andre kørekort først udløber i 2045.

- Jeg håber virkelig I kan hjælpe mig, skriver Kenneth, og nationen! har spurgt Færdsselsstyrelsen om det virkelig er korrekt, at det gamle taxakørekort og de lægeoplysninger, der stammer fra 2013, betyder at Kenneth skal til køreprøver igen for at få sit tabte kørekort tilbage.

Efter tre år skal man bestå kontrollerende køreprøve

Og det svarer færdselsstyrelsen på sådan her:

- Hvis der søges om fornyelse af et kørekort 3 år eller mere efter at kørekortets gyldighed er udløbet, skal ansøgeren bestå en kontrollerende køreprøve.

- Hvis kørekortet begrænses tidsmæssigt af helbredsmæssige årsager, kan det få betydning for øvrige kørekortkategorier.

Og vi kan inddrage tidligere helbredsoplysninger

- Tidligere helbredsoplysninger bliver, i forbindelse med fornyelser af kørekort, inddraget i sagsbehandlingen, såfremt styrelsen vurderer, at helbredsoplysningerne kræver en ny vurdering hos Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver Færdselsstyrelsen, men hvad siger du?