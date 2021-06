Godt nyt: Har ikke virket i 15 måneder

- Jeg tror der er mange ældre, der har kontanter.

- Jeg er en af dem.

Det dur ikke at man ikke kan betale

Sådan skriver Ina S i en af de 84 kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorrys Facebook.profil om Movias busser, der efter planen vil tage imod kontantbetaling fra september. Og Ina er ikke den eneste, der glæder sig:

- Ja, det er under al kritik at den mulighed blev fjernet.

- Bruger ikke bussen ret tit, men indimellem kan det jo blive nødvendigt.

- Og så er dur det bare ikke, at man ikke kan købe en billet af chaufføren, skriver Danielle F. i en anden kommentar, der har fået 15 likes.

Milepæl i pandemien

Movia oplyser, at det - før corona gjorde det nædvendigt at droppe kontantmuligheden d. 19. marts - var cirka hver 20 billet, der blev betalt kontant. Og at det er de regionale forskelle i smitteniveauet under Covid-19 pandemien, som gør, at man fastholder suspenderingen af kontantsalget frem til alle restriktioner i den kollektive transport, er udfaset.

- Som det er udmeldingen nu, kan vi fra 1. september byde velkommen i vores busser, lokaltoge og flextrafik uden restriktioner, og det forventer vi også gælder kontanterne.

- At vi kan køre uden restriktioner, er en festdag for os i Movia, og jo også en milepæl i pandemien, siger Movias direktør for Kommerciel & Kunder, Camilla Struckmann i en pressemeddelelse, men hvad siger du?