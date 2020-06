Godt nyt: Her kan alle få job

- Tja, men er det ikke det der sker for alle andre også?

- De må jo bare søge nyt job eller vente til fly branchen igen kommer op at køre.

Offentlig ansættelse er vejen frem

Sådan skriver Lars J. i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om de 1593 danske medarbejdere, der i dag har fået en meget trist besked fra deres arbejdsgiver, SAS:

- Coronakrisen har ramt SAS med så stærk kraft, at vi nu kæmper for vores overlevelse, siger selskabets fungerende pressechef, Sille Beck-Hansen, i en skriftlig kommentar og tilføjer, at SAS først forventer, at efterspørgslen på flyrejser er tilbage i løbet af 2022.

- Ansættelse i det offentlige er vejen frem.

Alle velegnede kan starte

- Job tryghed resten af livet plus ingen konsekvenser ved fejl, skriver nationens! Styg E. Ulv i en kommentar, og faktisk er der p.t. ret så fine muligheder for ansættelse i det offentlige.

- Lige nu er der en meget stort fokus på rekruttering af dygtige kandidater til uddannelse og job i Kriminalforsorgen.

- Vi har endnu ikke lagt os fast på en strategisk målsætning for optaget for 2021, men tilbyder p.t. alle velegnede kandidater studiestart, skriver Kriminalforsorgens presseafdeling til nationen!, og SOSU-skolerne har også en rar besked til arbejdsløse.

Har du fået 02, så kan du få job her

- Der mangler 40.000 sosu’er i 2030 og der er plads til alle dem, der opfylder optagelseskriterierne om 02 i dansk og matematik, skriver Michael Esmann, der er sekretariatschef i Danske SOSU-skoler, men hvad siger du?

Her kan du læse om fængsels-transport-betjent uddannelsen.

Her kan du læse om sosu-uddannelserne.