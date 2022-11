Godt nyt: Ka' falde mere

- Det er stadig recession og lavere efterspørgsel hos forbrugerne, der driver priserne ned.

- Corona-nedlukningerne i Kina hjælper også med, og så er der forlydender om, at Venezuela vil til at sende mere olie ud på verdensmarkedet.

- Samlet set kan prisen godt ryge ti øre yderligere ned indenfor kort tid.

Godt nyt for alle

Sådan siger Peter Rasmussen fra Cirkle K til nationen! om de benzinpriser, der er faldet ret gevaldigt på ret kort tid og om udsigten til yderligere prisfald.

nationens! Otto H. er nemlig igen meget interesseret i høre, om han skal tanke nu eller vente. Men Peter Rasmussen er ikke stensikker på de ti øre:

- Man skal tanke, når man brug for det, siger Cirkle K-eksperten.

Høje energipriser er lig med høj inflation

De lave priser er ifølge Nordnets investeringsøkonom Per Hansen ikke kun godt nyt for bilejerne:



- Det er godt nyt for alle - også dem, der ikke kører i benzinbil.

- Energipriserne har været et betydende element i den inflation, vi har oplevet, og den effekt vil aftage betragteligt med de nuværende priser, siger Per Hansen til Energiwatch, men hvad siger du?