Godt rejsetip: Torben sparede 1924 kr

- Her er et tip til folk, der vil spare (mange) penge.

- Jeg selv har lige sparet kr. 1944 kr.

- Mit forsikringsselskab opkræver som andre forsikringsselskaber gladeligt forsikringspræmier for hele året.

- Også selvom de fleste af os ikke kan eller vil rejse nogle steder hen.

Ernst rejser kun Italien - men ikke de næste par år

Sådan skriver Torben W til nationen! om den rejseforsikring, har netop har afmeldt hos sit selskab, Torben er ikke den eneste, der har kontaktet Ekstra Bladet om det mystiske i at opkræve penge for en rejseforsikring, når man burde vide, at kunderne ikke vil rejse.

Bl.a. ringede Ernst A, der var blevet trukket 962 kr. for en årsrejseforsikring i et andet forsikringselskab, og bad os sætte fokus på situationen. Han plejer at rejse til Italien en eller to gange pr. år, og det vil han helt sikkert ikke gøre, før corona er udryddet.

God stil hvis forsikringsselskabet kontakter kunder

- Mit tip er - vent dog med at tegne den, indtil man har bestilt en rejse.

- Jeg har selv skrevet til selskabet i dag, og egentlig synes jeg, det ville være god stil, hvis de selv informerede deres kunder derom.

- Det ville være professionelt og proaktivt overf or os kunder, skriver Torben, og faktisk kan man hos et af de store selskaber, If, læse, hvad de råder deres rejeseforsikrings-kunder til at gøre i denne 'coronatid':

Vi maner til besindighed

- Corona og Udenrigsministeriets ændrede rejsevejledninger har fået flere forsikringskunder til at opsige eller overveje at opsige deres rejseforsikring, når verden alligevel er lukket land, skriver selskabet således i en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at der dagligt er samtaler med kunder om behovet for en rejseforsikring i den aktuelle situation.

Og at adskillige af de samtaler dog ender med, at kunderne vælger at beholde både rejse- og afbestillingsforsikring.

Afbestillingsdækning kan komme i spil

- Nogle har købt vinterferie, mens verdenskortet var gult eller tidligere, da det var grønt, og de har jo afbestillingsdækning, der dækker, hvis de ikke må rejse.

- Det kan både være skiferien til Norge, der blev købt, mens Norge stadig var gul, eller de store familieferier, som er booket, før corona ramte.

- De kunder skal selvsagt ikke ændre på deres rejseforsikring, siger kommunikationschef hos If Skadeforsikring Birgitte Ringbæk i pressemeddelelsen, men hvad siger du?