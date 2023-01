Godt varmenyt til 16.000

- Vestforbrænding ønsker at tilslutte kunder hurtigst muligt til fjernvarmenettet.

- Vi har derfor arbejdet hårdt på at få sendt et stærkt udbud afsted, der matcher opgavens omfang.

Kæmpe indsats

Sådan siger direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel, om de 16.000 husstande i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederikssund og Egedal, der nu kan se frem til, at der skal graves hovedledninger og distributionsledninger ned i deres veje de næste fire år, så fjernvarmen kan komme ind i deres boliger:

- Bag udbuddet ligger en kæmpe indsats, og nu er næste skridt at forhandle tre totalentrepriser på plads og komme i gang med arbejdet, siger direktøren.

For nogle måneder siden deltog mere end 10.000 læsere i en debat om varmekilder her på nationen! og over halvdelen svarede, at de foretrak fjernvarme.

De 16.000 husstande får mulighed for at udfase deres olie- eller gasfyr og skifte til grøn fjernvarme i denne første etape. Og prisen for at tilslutte sig i de nye områder er ifølge Vestforbrændingen 30.000 kr lavere end normalt.

- Hvis vi allerede tidligere har lagt fjernvarme i din vej, koster det 45.000 for en stikledning til dit hus. (Op til 50 meter fra skel)

- Bor du i et kommende fjernvarmeområde, tilbyder vi en kampagnepris på en stikledning til 15.000 kr. Vi kontakter dig med et tilbud, når det bliver aktuelt, skriver den store varmeleverandør, der beder folk melde sig til her.

Der er ialt mere end 1.8 millioner husstande, der får fjernvarme i dag, men hvad siger du?

