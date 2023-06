Gør det aldrig, aldrig, aldrig

Aldrig, aldrig, aldrig - og aldrig. Miljøstyrelsen udgiver nu regler for omgang med de 29 danske ulve - og et ord går igen. F.ex. skal man ikke aldrig forstyrre dem

- Har stået 20 meter fra en dansk ulv....

- Den stod og kiggede på mig og min hund og trak sig væk lige så snart han så, at jeg kiggede på ham......

- Så rolig nu derude....bare nyd synet....og naturen.

Sådan skriver Henrik S. i en af de 216 kommentarer, der er skrevet på Nordjyske.dks Facebook-profil om de ulveregler, Miljøstyrelsen nu beder danskere om at følge. Regler, der gerne skulle sikre et godt samliv mellem de 29 danske ulve og vi mennesker:

- Det er positivt, at folk har fået mulighed for at få en særlig naturoplevelse ved at se ulve i naturen.

- Men samtidig er det vigtigt, at naturgæsterne ikke unødigt forstyrrer ulvene eller private lodsejere med arealer, hvor ulve færdes. Derfor anbefaler vi at følge de nye guidelines, forklarer Lasse Jensen fra styrelsen i en pressemeddelelse, der altså har skabt en del debat.

Nåååååååå - det var nye toner

- Nååååå....

- Vi skal ikke gå tættere end 500meter? Det var nye toner om de ufarlige ulve, som sandelig skal ha lov til at være her med de ulemper det medfører, skriver Elna i anden kommentar, og Susanne N. er på samme linje:

- Behold ulven i zoologiske haver, som før, så kan dem der så gerne vil se ulve gå i zoo.

- Lad vi andre nyde naturen uden ulve, skriver hun.

