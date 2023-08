Gør grin med fremtidsskib

- De skulle sætte nogle politikere bag de sejl.

Sådan skriver Sudeep S. på CNNs Facebook-profil om det gigantiske tørlastskib, Pyxis Ocean, der lige nu er på vej fra Kina til Brasilien.

Mon ikke de ruster?

For skibet har fået monteret to 37 meter høje metal-plader, der skal fungere som sejl. Håbet er, at de vil spare cirka 30 procent at den forurenende dieselolie, motorerne i den slags skibe normalt brænder af.

- Lad os nu se om de ikke er rustet, når skibet kommer i havn, skriver Udayana S. der også morer sig over jomfrurejsen. Og firmaet Cargill's Ocean transportpræsident er da også helt med på, at der kan være mange holdninger til forsøget:

- Hos Cargill har vi et ansvar for at være banebrydende med dekarboniseringsløsninger på tværs af alle vores forsyningskæder for at imødekomme vores kunders behov og planetens behov.

Annonce:

Der er risiko - men vi er ærlige

- En teknologi som WindWings kommer ikke uden risiko, og som industrileder – i partnerskab med den visionære skibsreder Mitsubishi Corporation – er vi ikke bange for at investere, tage disse risici og være ærlige om vores erfaringer for at hjælpe vores partnere i maritim overgang til en mere bæredygtig fremtid, siger Jan Dieleman i en pressemeddelse.

Cargill skriver ikke hvor meget metal-sejlene har kostet, men de nævner at skiber kan spare 1,5 tons diesel pr .dag. Og at det svarer til 1200 dollars/8000 kr - pr. dag.

Men hvad tror du?