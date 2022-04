Gør grin med jodtabletter: Hahaha

- Hahahahaha, farcen er total.

- Det her land er styret af dommedagsprofetier, irrationel frygt og massehysteri.

- Frygtapparatet, har nået nye højder. Propaganda, når det er bedst.

Efter kæmpe jod-indkøb: Handler ikke om Ukraine

Minister: Ingen aktuel konkret risiko

Sådan skriver Momo L. i en af de 702 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de 2 millioner jodtabletter Sundhedsstyrelsen nu vil indkøbe for at øge Danmarks beredskab hvis et 'væsentligt radioaktivt udslip' rammer Danmark.

- Jodberedskabet sikrer, at vi er forberedt, hvis der kommer radioaktivt udslip i Danmarks nærområde.

- Der er dog ikke nogen aktuel konkret risiko, siger minister Magnus Heunicke, men Momo er langt fra den eneste, der antyder at indkøbet ikke handler om borgerne, men om politik:

EU-afstemning og atomkraftværker

- Med frygt skal land ledes og befolkningen stemmer som regeringen ønsker, skriver Kathe L. med henvisning til den kommende folkeafstemning om EU-forsvarsforholdet, der ifølge meningsmålingerne ikke er en sikker sejr til regeringen:

Mettes skræk: Tendensen fortsætter

- Det er jo vigtigt at bakke sin skræmmekampagne omkring atomkraft i Danmark op, så man ikke fremstår som lallende idioter.

- Det gør man så alligevel, skriver Søren H. med henvisning til et meget omdiskuteret opslag fra Socialdemokratiet om risikoen for at et atomkraftværk eksploderer.

