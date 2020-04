Golfklub retter ind: Skældud til 211 golfspillere

- På Passebækgård Golfbane i Gilleleje går der i dag, tirsdag, over 100 spillere.

- Vel at bemærke ikke klubbens egne spillere, men spillere fra hele Sjælland. Og det har der gjort de seneste par uger.

Der var 211 - og mange kom langvejs fra

- Den 18. marts anbefalede Dansk Golf Union (DGU) eller at alle golfbaner lukkede indtil videre på baggrund af den alvorlige situation. Den anbefaling efterkom de fleste baner, men ikke Passebækgård.

- Det har bl.a. afstedkommet at flere hundrede spillere valfarter til Gilleleje. I søndags var der 211 spillere på banen.

- De ankommer langvejs fra op til 4 personer i samme bil. Man kan jo se på reservationssystemet Golfbox, hvor de kommer fra.

De fremmede spilleres smittekæder

Sådan indleder Stine H et brev til nationen! om den i hendes øjne komplet uansvarlige måde, ejeren af Passebækgård Golfbane i Gilleleje opfører sig på.

For Stine synes ikke, det kan passe, at hundredvis af golfspillere trasker rundt på den samme bane, bruger de samme bænke og parkerer på den samme parkeringsplads.

Især ikke fordi, politikerne opfordrer folk til at blive hjemme og holde afstand. nationen! har bedt ejeren om at svare på brevet - hans svar kan du læse nedenfor. Stines brev fortsætter nemlig således:

Fløjtende ligeglad med DGU

- Den smittekæde de fremmede spiller har etableret tager de med ud på banen.

- Alle golfspillere ved at næse og øjne ofte løber når man går og spiller. Så selv om der bruges handsker, så tørrer spilleren sig lige om øjnene el. næsen, åbner låget til en skraldespand eller sætter sig på en bænk og vupti, så er smitten afsat til den næste 4-bold der kommer bagved.

- Passebækgård er en privatejet bane og baneejer er helt enerådende. For det er en rigtig god forretning for ham at holde åbent.

- Baneejer er fløjtende ligeglad med DGU, skriver Stine H, der er opmærksom på at Dansk Golfunion onsdag ændrede deres anbefaling, så de nu godt kan acceptere, at golfspillere spille to og to med afstand – så længe det foregår i egen klub.

Ingen myndighed har dikteret lukning

nationen! har spurgt Passebækgaards ejer om, hvorfor han i første omgang ikke fulgte golfunionens anbefaling om at lukke banen totalt - og om han vil følge den nye anbefaling, der går på at 2-bolde godt må spille - så længe de er medlemmer i klubben. Og nu vil han gerne følge anbefalingerne. Han skriver:

- Banen har været åben, da ingen myndighed anbefaler eller dikterer lukning.

- Tværtimod anbefaler sundhedsmyndighederne, at vi alle fortsat dyrker motion og får frisk luft, for vores helbreds skyld, ikke mindst vores mentale sundheds skyld.

- Så derfor holder vi åbent.

Og det skal være myndighedernes afgørelse

- Hvis myndighederne havde vurderet, at golfbaner giver en øget risiko for smittespredning, er jeg sikker på, at al udendørsaktivitet var blevet forbudt.

- Jeg mener vi skal lade det være op til myndighederne at afgøre, hvad der er rigtigt eller forkert.

- Som en skriver på DGU's site:

Og ja, fra 7 til 17 var der 200 ude og spille i søndags

'DGU bygger sin anbefaling om lukning af golfbaner på, at de er i tvivl om smittefaren, hvorfor de siger luk. Når de kunne havde gjort sig den lille anstrengelse at spørge eksperterne, for de er ikke i tvivl. På en forespørgsel til Corona-hotline, er der givet det klare svar, at det er fuldt forsvarligt at spille golf, hvis man overholder de generelle retningslinier afstand håndhygiejne mv. Hvor DGUs bestyrelse har haft deres hoveder, da de traf den beslutning, at lukke banerne, kan man gætte på, jeg tror det er et meget mørkt sted.'

- Det er korrekt, at der var ca. 200 ude at spille på Passebæk søndag.

- De første startede kl. 7.00 og de sidste kl. 17.00, banen er 9 huller, og det tager ca. 2 timer at spille den.

Men der er maks. 40 af gangen på banen

- På sådan en dag er her maksimalt 40 personer på banen, og spillerne kommer og kører ikke samtidig, men jævnt fordelt over hele dagen, så antal personer på P-pladsen er betydeligt færre ad gangen, end foran Netto.

- Der er ikke mange biler, der kan indeholde 4 personer med udstyr, de fleste kommer alene i bilen, medmindre det er familie.

- Bænke og skraldespande er ligesom øvrigt udstyr, der kan røres ved, fjernet, undtagen flaget, som vi har anmodet spillere om at lade blive i hullet, og tage bolden op med handskehånden.

Accepterer nu hvor DGU nu tillader 2-bolde

- Vi har taget nogle valg, som vi mener gør åbningen ansvarlig (disse er vedhæftet, se nedenfor)

- Overalt er der opsat 'HOLD AFSTAND'-skilte, og som vi oplever det, er golfere ansvarsfulde mennesker, der fuldt ud er i stand til at tage vare på egen og andres velbefindende.

- Efter DGU nu ikke længere syntes det er farligt at spille golf, men foreslår 2-bolde, har jeg accepteret dette.

- Banen er stadig åben for greenfeespillere (fra andre klubber red.), skriver Claus Lundbæk, Passebækgård, men hvad tænker du?