Grådig bro: Ophedede bilister raser

- Det er simpelthen for dårligt, at I ikke bare lade folk køre igennem.

- Er I klar over, hvor varmt det er???

Kæmpe køkaos ved Storebælt: Over en times kø

Broen er betalt

Sådan skriver Liv V. i en kommentar på Storebælt-forbindelsens Facebook-side i dag - en af de ophidsede af slagsen.

Liv sad nemlig angiveligt i kilometerlang kø sammen med ret mange andre bilister fordelt på begge sider af broens betalingsanlæg i dag. Problemet var, at forbindelsen til Nets var nede:

Ved ikke hvor lang tid der går

- Forvent længere rejsetid.

- Vi kender ikke tidshorisont for løsning af problemet lige nu desværre, lød det således fra Storebælt ved middagstid.

Annonce:

Betalingsanlægget kom op igen nogle timer efter, men Liv er langtfra den eneste, der synes, at den 34 år gamle bro - der har haft indtægter på mere end 50 milliarder kroner i sin levetid - burde have åbnet bommene og givet fri passage, så snart problemet opstod. Især fordi temperaturerne ifølge DMIs målestationer på Fyn og Sjælland tæt på broen, nåede op på 27-39 grader:

Har betalt 42 mia for bro til 23 mia: Skal være gratis nu

Hvordan kan man lade folk stege?

- Lad dette være en opfordring til at Storebæltforbindelsen i lignende situationer i fremtiden har den politik at lukke op for bommene når Nets eller andet 'ikke virker'.

- Jo, man går da glip af lidt indtjening, men broen er betalt og hvordan kan man være bekendt at lade folk sidde og stege?

Når man ikke kan finde ud af betaling?

- Man må slås om hvem der skal betale regningen senere, skriver Michael N, og en mail til nationen! beder Tyge C om, at vi foreslår Storebæltsbroen, at lade alle lamper lyse grønt og lade folk komme gratis over, når broen ikke kan finde ud af at tage mod betaling.

Annonce:

nationen! har derfor spurgt Sund & Bælt, som står for driften af broen, om gratis passage blev overvejet i dag, og om de vil overveje det næste gang, der er problemer, og det svarer Sund & Bælt på sådan her:

Mange biler skaber propper

- Vi har hele tiden kunne ekspedere vores kunder, dog langsommere med kort end sædvanligt grundet nedbrud hos Nets.

- For at afvikle køen hurtigst muligt valgte vi flere gange at åbne bommene i betalingsanlægget og opkræve betaling via nummerplade.

- Denne løsning betyder dog, at trafikken meget hurtigt propper til efter anlægget og skaber farlige situationer samt risiko for sammenstød.

Så fokus var at læse problemet

- Vores fokus var derfor i stedet på at løse problemet, så trafikken kunne vende tilbage til normalsituationen hurtigst muligt.

- Det vil det også være fremover, skriver Sund & Bælt, men hvad tænker du?