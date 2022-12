Grådig: Sørens 300.000 kr forarger

- Meningen med at give en folkevalgt en høj løn er jo netop, at de ikke skal arbejde ved siden af.

- Så slipper vi for alle mulige mistanker om, at de tjener to herrer eller har forskellige kasketter på.

- Og derfor er det komplet skandaløst at Søren Gade mener at han kan fortsætte som formand for Esbjerg Havn - og hæve 300.000 kr. i løn. Oveni i den fede millionløn har får for at styre Folketinget.

Korruptionsekspert: Uklogt

Sådan raser Otto H, i dag i nationen!-telefonen over den ellers ret så populære Venstre-mand Søren Gade, der ikke selv kan se det problematiske i, at han samtidig med tjansen som formand for Folketinget er formand for havnen i Esbjerg. En formandsstilling, der giver ham 300.000 kr pr år.

Trods kritik: Gade klamrer sig til bijobs

Listen af kritikere tæller både blå og røde politikere, og i går meldte korruptionsekspert Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark også ud:

Pinligt du ikke kan se det selv

- Jeg synes, det er meget uklogt af Folketingtes formand, sagde Olsen til DR. Og på Søren Gades egen Facebook er der så småt også ved at dukke kritik op:

- Du kan altså ikke have bijobs som formand for Folketinget.

- Det er pinligt du ikke selv kan se det, skriver Jørgen N. på Gades profil.

- Helt ærligt. I skulle skamme jer !!

- Grådige politikere er hæslige. Folkepensionen er så ussel, mens i giver jer selv kæmpe lønninger og pensioner, skriver Chrisstine M. i en anden kommentar, men hvad tænker du?