Græder over YouSee: Min mand er død

Annonce:

- Det ligger således, at vi har været uden tv-forbindelse i 16 dage.

- Både YouSee og TDC-net gør intet, selv om man betaler.

- Jeg ved godt, jeg er en gammel kone, men jeg savner tv.

- Så det ville være godt, hvis det kunne komme på forsiden.



Andagt på DR2 til morgenkaffen

Sådan skriver 75-årige Joan K. til nationen! om at elske at se tv fra morgen til aften - og ikke have noget signal på tredje uge. Joan ringede også og græd i nationen!-telefonen, for hun føler at YouSee slet ikke tager hende alvorligt. Og hun har ikke den slags telefoner, der kan streame.

Hendes brev - som nationen! har bedt YouSee om at kommentere - fortsætter nemlig således:



Og går i seng ved midnatstide

- Min mand døde for syv år siden, og derfor vil jeg have tv hele dagen.

- Jeg står tidligt op, fordi jeg har en kat, og så drikker jeg kaffe og tænder for min morgenandagt på DR2.

- Så ser jeg serier, og ved middagstid lægger jeg mig et par timer, og derefter laver jeg mad.

- Imens kører tv'et, og måske tager jeg en lille lur et par timer, og så kører tv'et til jeg går i seng ved 24- tiden, skriver Joan, og nationen! har spurgt YouSee, hvornår Joan kan se tv igen - og om hun får en kompensation. Det svarer YouSee på sådan her:

YouSee: De skulle godkende et tilbud

- Vi er kede af, Joan ikke har haft tv-signal, men vi kan forsikre om, vi har taget hendes situation og klage alvorligt – også inden Joan har kontaktet nationen!

- Vi skal ikke trætte læserne med forklaringer om, at der kan være risiko for længere fejlretningstider, når et privatejet antenneanlæg skal repareres.

Men Joans signal kører igen

- I Joans tilfælde har hendes boligforenings bestyrelse skulle godkende et tilbud på reparation af antenneanlæg inden vores samarbejdspartner DKTV har kunnet udbedre fejlen.

- Fejlen er repareret nu, og når Joan læser disse linjer, kan det være med tv’et kørende i baggrunden igen, skriver YouSee, men hvad siger du?