Grænse-alarm: Vil ind i EU

Op mod tusind migranter i Belarus er angiveligt blevet presset af bevæbnede mænd til at gå mod grænsen mod Polen. Nu er der 12.000 soldater på vej for at stoppe dem

- EU's ydre grænser skal lukkes så hurtigt som muligt - eller frygter jeg for situationer som i 2015.

Sådan skriver tyske Markus K. i en af de mange Facebook-kommentarer, der lige nu vælter ind på den tyske avis Bilds side om de cirka 1000 migranter, der forsøger at komme ind i EU-landet Polen fra Hviderusland.

- Skal hilse fra 2015, skriver Gerhard A. i anden kommentar, mens Stefan A. skriver:

- I er velkomne i Tyskland.

12.000 polske soldater

Den store gruppe migranter bliver tilsyneladende presset mod grænsen af bevæbnede hviderussere. Det skriver en talsmand for de polske specialstyrker på Twitter.

- Meget bekymrende information fra grænsen.

En stor gruppe migranter har samlet sig i Hviderusland tæt ved grænsen til Polen, skriver talsmanden, Stanislaw Zaryn, og Bild kan fortælle, at der er krisemøde om situationen i den polske hovedstad, Warszawa, her til eftermiddag. Og at 12.000 polske soldater bliver sat ind for at stoppe migranterne.

Fort Europa

Bruger migranter som pression

EU har tidligere beskyldt Hvideruslands leder, Aleksandr Lukasjenko, for at sende migranter til grænsen. Angiveligt skal det være en form for gengældelse for de sanktioner, som EU har rettet mod hans styre.

Europas sidste diktatur

Læser man på Institut for Menneskerrettigheders side om landet, der bliver regeret af Lukasjenko, står der, at landet ofte bliver kaldt ’Europas sidste diktatur’ – og at regimet bliver kritiseret af mange for udemokratiske valg, retsforfølgelse og undertrykkelse af civilsamfundsorganisationer, uafhængige journalister, minoriteter og fagforeninger samt mange andre krænkelser af menneskerettighederne, men hvad tænker du?

