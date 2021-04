Grænsehandel: Fleggaard har en plan

- Vi er klar.

Sådan skriver Henrik P. i en kommentar på Jydskevestkystens Facebook-profil om den aftale ni af folketingets 10 partier indgik i går om rejser fra og til Danmark. Og om muligheden for igen at kunne køre til Tyskland og grænshandle.

1. maj og 14, maj

I følge avisen kan alle færdigvaccinerede danskere nemlig køre over grænsen den 1. maj, såfremt coronasmitten i Tyskland kategoriseres med alvorsgraden gul eller orange.

Og fra den 14. maj - hvor næste fase af lempelserne træder i kraft ifølge aftalen - lægges der op til at alle danske borgere får mulighed for at grænsehandle uden krav om efterfølgende isolation. Dog under forudsætningen af at Tyskland til den tid er et gult land.

(læs de præcise regler nedenfor)

Vi er løbet tør for cigaretpapir

Og Henrik er ikke den eneste, der glæder sig over udsigten til billige øl og sukkervarer. Fleggaard har den seneste tid haft lukket i halvdelen af grænsebutikkerne, men melder sig ifølge avisen parat til at åbne, når danskerne nu snart kan krydse grænsen igen:

- Vi er også klar til Fleggaard.

- Øldepotet er kørt helt ned til 0, skriver Erling H samme sted, og Arne ringede til nationen!-telefonen i dag, og fortalte, hvorfor han ikke kan vente med at komme til Tyskland:

- Min kone og datter ryger, og vi er netop løbet tør for cigaretpapir.

- Så vi har lige betalt 20 kr for en pakke med 200 stks i et dansk supermarked her i Hvidovre.

Glæder os til komme afsted

- I Tyskland kunne vi - før corona-nedlukningen - købe sådan en pakke for 8 kr.

- Vi glæder os meget til at vi kan komme afsted, sagde Arne V. men savner du også at handle i Tyskland? Og