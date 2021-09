Gratis arbejde: Sådan skal chefen straffes

Mange danskere bliver sendt i praktik af jobcenteret - uden løn. De synes, arbejdsgiverne udnytter dem. Nu har nationen! modtaget et forslag fra en chef, der er enig i, at nogle udnytter praktikanterne.

- Vi mangler IKKE arbejdskraft!

- Vi kan passende nedlægge samtlige nyttejobs og konkurrenceforvridende gratis-praktikker, som det første hvorved vi kan frigøre mange tusinder til ordinært arbejde på overenskomstmæssige vilkår!

- Vi skal kræve at arbejdsgiverne for en gangs skyld tvinges til at ansætte på ordentlige vilkår og betaler for arbejdskraften!

Drop de gratis praktikker

Sådan skriver Annette S. i en kommentar på beskæftigelsesminister Peter Hummelagaards Facebook-profil om den mangel på arbejdskraft, der i dag blev diskuteret på et haste-møde mellem arbejdsgivere, fagbevægelse og politikere.

Det er iøvrigt langt fra første gang, at nationen! tager debatten om arbejdskraft og gratis praktikker, du husker måske: Vil så gerne arbejde i Fakta: Men 'praktikanten' arbejder gratis (fra 2015) og Til grin med praktik: De sagde jeg kunne glemme fastansættelse (også fra 2015) for slet ikke tale om: Bilka-boss om gratis praktikanter fra jobcenteret: En underskudsforretning (fra 2017), men dagens møde - og arbejdsgivernes mange meldinger om medarbejdermangel, har sat skub i debatten. Og Annette er ikke den eneste, der synes, at de arbejdsløse skal have arbejde - rigtigt arbejde, og ikke praktik:

Udlært i 1991: Vil gerne have løn Jeg blev udlært i butik i 1991. Har arbejdet mange steder og jeg synes især, at det er fedt at sidde ved kassen. Jeg har i mange år ikke kunne finde et arbejde, da man ikke har råd til at ansætte uddannet personale. Jeg kan dog sagtens komme i praktik i op til 13 uger i 37 timer om ugen. Når praktik tiden er forbi, får man at vide at de ikke har råd til at ansætte og ugen efter starter en ny praktikant. Jeg synes det er fint, at man skal ud og lave noget, når man får offentlige ydelser, men det er jo nærmest skruen uden ende. Jeg kender ikke mange, der er blevet fastansat efter en praktik. Lene G, Ekstra Bladets Facebook-profil Vis mere Vis mindre

Lad folk med skavanker selv styre

- Drop alle de gratis nytteløse praktikker.

- Tro lidt mere på de borgere, der har skavanker, og lad dem selv styre, hvor mange timer de evt vil kunne magte at arbejde, og suppler så deres løn op, skriver Charlotte P. i en anden kommentar hos ministeren, og i en mail sendt til nationen! fortæller en benzin-stations-chef, hvad han mener om den form for gratis arbejde, der går under navnet virksomhedspraktik, aktivering, jobtræning osv.

- I mit job som leder, på en servicestation. Sætter jeg en stor ære i, altid at kontakte jobcenter for, at høre hvad de har af mulige kandidater, inden jeg laver et stillingsopslag.

2 fleksjobbere, 2 med lønkompensation og en elev

- Jeg og min souschef har i nuværende stab, 2 fleksjobbere i arbejde på hhv 8 og 10 timer, to ansatte med noget lønkompensation fra kommunen, da vi på den måde kunne tilrettelægge en stilling som passede dem, 6 deltidsmedarbejdere og en elev.

- Eleven er fundet gennem jobcenteret og er netop opstartet som voksenelev.

- Jeg opstarter snarest en praktikant, med henblik på ansættelse, såfremt det går efter planen. Da en af mine deltidsansatte på 20 timer, skal ud og rejse i en længere periode.

- Problemet jeg ofte hører blandt andre ledere, er at det faktisk er for nemt altid at have en praktikant eller to i spil.

Gratis praktik i op til seks måneder er nemt

- Så bliver de bedste kandidater valgt fra, da man hellere ønsker borgere man kan få i praktik i meget lange perioder (op til 6 måneder) i stedet for en realistisk praktik på maximalt en måned.

- Efter en måned kan man som en god leder, godt vurdere, om denne person passer ind i teamet.

- Der kan være mere at arbejde med, men ser man ikke muligheden for ansættelse efter første måned, så ændrer man sjældent holdning.

- Der skulle ifølge mig, laves en regel, at såfremt man har haft 10 kandidater inde som praktikant uden ansættelse, så fik man 1 års karantæne som praktikplads, skriver benzinstations-lederen, men hvad tænker du?