Gratis busser: Borgere raser

- Blod, sved og tårer.

- Nej, skattepengene kommer ikke gratis.

Ender i rendestenen

Sådan skriver Kjetil C. i en af de mest populære kommentarer , der er skrevet på det norske licens-medie NRK Rogalands Facebook-profil om at borgere i byen Stavanger har kørt og sejlet gratis med offentlig transport i en måned.

Og kan se frem til gratis transport for de i alt 130 millioner kroner, et flertal i byrådet har sat af til projektet.

Typisk: De grønne forslag bliver bare vedtaget

Den første måned var en passager-succes - der blev kørt gratis for i alt 17 millioner danske kroner. Men Kjetil er langtfra den eneste, der synes projektet er dødfødt:

- Det her eventyr er slut om 7,6 måneder.

- Så er de 130 millioner sløset bort og endt i rendestenen.

- 130 millioner, som kunne være brugt til noget fornuftigt.

- Men typisk, grønne forslag bliver bare vedtaget for at redde verden, for, skriver Arne H, mens Solvieg jubler:

- Så fantastisk at folk får gratis bus, skriver hun.

Stavanger Kommune oplyser, at tilflytningen i juli måned har været usædvanlig høj. 662 borgere er flyttet til, et antalt der svarer til et normalt kvartalt, men hvad mener du?