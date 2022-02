Gratis er bedre end 14 kr.

Før nytår kostede det 14 kr at passere Kronprinsesse Marys Bros ved Frederikssund i bil. Nu er betalingen droppet - og en forsker mener, at 'gratis' kan være en del af forklaringen på, at broens trafiktallet er vokset voldsomt

- Det taler sit klare sprog.

- Folk vil bare ikke ind på den glidebane med betalingsveje.

Man skal måske se det lidt an

Sådan skriver Carsten K. i en af de 309 kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorrys Facebook-profil om nye trafiktal fra Vejdirektoratet for Kronprinsesse Marys Bro, der forbinder Hornsherred med Nordsjælland lige syd for Frederikssund.

For broen - der havde æren af at være den éne af Danmarks to indenrigsbetalingsbroer i to lt halvt år - har nemlig droppet betalingen 1. januar. Og i snit har 7.020 bilister krydset broen dagligt i løbet af januar - langt mere end det tidligere rekorddøgn, der bød på 4.378 krydsende bilister.

Fra 14 kr til gratis

Lorry har talt med en trafikforsker, der forsigtigt antyder, at der kan være en sammenhæng mellem gratis og flere biler på broen:

- Jeg tænker umiddelbart, at den store stigning i trafikken over den nye bro viser, at der er en priseffekt – altså at det gør en forskel, at betalingen på broen er fjernet.

- Men man skal måske også se det lidt an.

Nu gør jeg det i bil

- Vi har kun set én måned, og det kan være, at der er en nysgerrighedseffekt – og så er der corona også, som måske kan påvirke trafikken til og fra sommerhusområderne, siger trafikforsker Jeppe Rich fra DTU til TV-stationen, men læser man videre i de mange kommentarer, så har de 14 kroner, det har kostet at passere broen i en personbil, været en stopklods for mange:

- Før kørte jeg kun over den på MC, for det var gratis.

- Men nu gør jeg det også i bil, skriver Dannie H. f.ex. og Ulrik er også glad:

- Hvis man kører Hillerød - Holbæk opvejede km-besparelsen i den nye bro, ikke bruger-betalingen.

Fjern storebæltstolden

- Men vejen er bedre uden om byen, så når broen er gratis, giver det mening at bruge den i stedet for den gamle bro, skriver Ulrik, og Per synes politikerne på Christiansborg burde studere de nye trafiktal - og lære af dem:

- Det samme ville ske, hvis Storebæltstolden blev fjernet - til stor gavn for Fyn og Vestsjælland, skriver Per, men hvad tænker du?

