Gratis flyrejse - kun for vaccinerede

Hvis du bor i Danmark, er blevet vaccineret to gange, og der er gået otte dage siden det sidste stik, så kan du være heldig at få en af de 1000 gratis fly eller færge-rejser til Færøerne. Du skal selv betale for at komme hjem igen.

- Fra 1. april kan danskere rejse til Færøerne uden at gå i karantæne.

- Det kræver blot, at man er færdigvaccineret.

- Visit Faroe Islands giver i den anledning 1.000 gratis one-way billetter med fly eller færge til oplevelseshungrende sundhedspersonale, ældre og alle andre, der har overstået sidste vaccinestik.

Koster 1000 kr at komme hjem

Sådan skriver Gudrid Højgaard til nationen! om den måde hun og den færøske turist-organisation har valgt at markere de nye rejseregler, der bl.a gælder for danskere der rejser til Færøerne.

nationen! har derfor spurgt, hvad en returbillet koster - den skal man nemlig selv betale. Og har også for en sikkerheds skyld spurgt om, hvilke corona-regler hjemvendte er omfattet af. Og det kan Visit Faroe Island også svare på:

- Prisen for en returbillet til Danmark afhænger af, hvornår man køber den, men den vil koste ca. 1.000 kr.

Skal jeg i karantæne når jeg kommer tilbage til Danmark efter min rejse på Færøerne?

- Nej, rejsende fra Færøerne til Danmark skal ikke i karantæne eller testes.

Først til mølle - send foto at vaccinationskort

De 1000 one-way billetter gives efter først til mølle princippet, og man skal kunne dokumentere, at man blevet vaccineret, ved at uploade et billede af sit vaccinationskort, når man registrerer sig til one-way billetten. Det betyder at cirka 325.000 danskere har mulighed.

Visit Faroe Islands skriver at billedet af vaccinationskortet kun bliver brugt til at verificere, at man er vaccineret. Det vil ikke blive sendt videre til andre, og efter en uge sletter de det.

Billedet bliver slettet på behørig vis indenfor en uge, efter at du har uploadet det.

Du kan læs mere om betingelserne for at få en gratis one-way billet her, men hvad tænker du - og brugte du de gratis færger i Danmark sidste sommer?

