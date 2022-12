Gratis kaffe: Kun for disse bilister

- Godt man ikke har det problem.

- Men glædelig jul til alle.

Sidste jul var der halvt så mange

Sådan skriver Preben H. i en af de 260 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de ventetider ved ladestandere, folk med el-biler på vej på juleferie bliver advaret om fra FDM. For antallet af elbiler er nærmest fordoblet siden sidste jul - og antallet af ladestandere er ikke fulgt med.

Firmaet Clever, der lever af at holde el-biler med strøm, har derfor sendt et antal medarbejdere ud på lynladestationerne i Odense og Køge frem til kl.15 i dag. Clever-folkene giver giver bl.a. gode råd til at komme godt frem i juletrafikken. Og er også klar til at fortælle elbilisterne, at god ladestil er at lade op til 80 procent:

Kaffen er gratis - det er farveblyanterne også

- De ved, at de skal væbne sig med lidt mere tålmodighed, hvis de vælger at lade på vores lynladestationer i de timer, hvor rigtig mange vælger at køre hjem til jul.

- Vi fortæller gerne om, hvorfor det er en god idé at lade til maks. 80 pct. Vi tror på, at langt de fleste elbilister husker den gode ladestil, så vi alle kan køre videre med bedre energi.

- Kaffen er gratis, og det samme er chokoladen og farveblyanter til ungerne, skriver Clever til nationen!.

Optaget igen: Sælger sin elbil

Et af FDM's råd til juletrafikanter med elbil er at lade op hjemmefra. Et andet er 'kør langsomt, og spar på strømmen'. Et tredje er 'fyld kun batteriet op til 80 procent, når du er ved en offentlig ladestander'. Det tager nemlig ret lang tid at lade batteriet de sidste 20 procent. Faktisk lige så lang tid som at fylde batteriet op til 80 procent fra 20 procent, men hvad tænker du?