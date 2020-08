Gratis mundbind: Ikke hos os

- Hej.

- Alle steder, hvor der kræves mundbind, skal de udleveres gratis.

- For skal mundbind have virkning og ikke bare være symbolpolitik, skal de vel udskiftes hver time.

- Og det er dyrt.

Sådan skriver Midttrafik på hjemmesiden. Der er tale om flere hundrede ruter.

Køerne skal jo malkes

Nogenlunde sådan indledte Per K fra Aarhus, det brev til Jacob Bundsgård, han afleverede personligt i vagten på byens rådhus i går.

I dag har Per fået et svar, han ikke er tilfreds med - det kan du læse nedenfor. Pers brev fortsætter nemlig således:

- Selv om der er død og sygdom på gården, så skal køerne jo malkes og grisene slagtes.

- Altså. Hele samfundet skal køre på fuldt tryk, således vi kan hjælpe de syge og gamle.

- Jeg bruger selv næsten aldrig offentlig transport, da jeg har bil, men det er ikke alle der har en bil.

Og folk uden bil skal ikke tvinges til at betale

- Og bare fordi man ikke har bil, skal man ikke tvinges til at betale for mundbind, skriver Per, der i øvrigt ikke er den eneste, der har kontaktet nationen! om prisen på mundbind, og muligheden for at udlevere dem gratis, til folk der bruger offentlig transport.

Her kan du se, hvilke busruter, der er omfattet af kravet om mundbind.



Det er ikke vore påbud

Men borgmesteren mener ikke, det hans ansvar:

- Kære Per,

- Tak for dit brev til Jacob Bundsgaard. Da borgmesteren er stærkt optaget de her dage, har han bedt mig svare dig.

- Påbuddet om masker i den kollektive trafik kommer ikke fra Aarhus Kommune, men fra de centrale myndigheder i form af sundhedsministeriet. Har du bemærkninger til påbuddet, er det derfor dem, du skal kontakte, skriver en pressekonsulent fra kommunen, men hvad tænker du?