Gratis strøm hos Lidl: Skal vi slås?

Lidls gratis tilbud til kunder med el-biler skaber ikke kun god karma, fortæller el-bilejer David. For at undgå at de gratis ladestanderne benyttes af f.ex. taxa'er, kommer der nu skilte som anviser, at pladserne kun er til kunder.

- Da vi skulle have ny bil besluttede vi, at det skulle være en 100% elbil. Vi købte ultimo 2020.



- Men som ny elbilejer i en storby opdager man hurtigt, den grimme side, når man bor i en storby og kun kan bruge offentlige ladestandere.

Kører gerne ekstra kilometer for at handle og lade op

- Oftest er de optaget af biler, der spærrer pladsen uden lade.

- Jeg blev derfor lykkelig over, at en butik som Lidl har valgt at give ’gratis’ strøm til deres kunder. Endda med en 50 kW lader.

- Og jeg kører gerne de ekstra kilometer for at handle der, og så tanke op samtidig.

Men desværre er der optaget af taxa'er

Sådan indleder David C et brev til nationen! om at bo i København, eje en el-bil og bøvle med at få den opladet. David er langtfra den eneste, der har problemer med antallet af ladere i Danmark – mandag deltog mere end 6000 læsere i en afstemning om emnet, og 75 procent af dem svarede, at der skal sætter flere op. David vil gerne have endnu mere debat og hans brev – som Lidl kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Desværre oplever man ved Lidl, at den er optaget af taxier/Greenmobilty/Sharenow-biler.

- Jeg talte en dag med en taxi-vognmand, der fortalte at han ikke kunne lade hjemme og ikke havde andre muligheder, end at komme her.

Bliver lagt an til slåskamp og folk puster sig op

- Fedt at Lidl så finansierer taxikørsel. Alt hans kørsel bygger på at kunne lade gratis ved Lidl.

- Som oftest holder der to taxier der spærrer for os kunder. Og ja, jeg har skrevet til Lidl men ikke fået noget svar.

- Jeg har oplevet at folk ligefrem lægger an til slåskamp – og puster sig op ved ladestanderen, for at skræmme andre væk, skriver David C, der synes, der skal en større debat om ladestandere igang.

Ladestanderne er et gratis tilbud til kunder

nationen! har spurgt Lidt, hvordan de oplever situationen ved deres ladestandere, og de skriver de har har fået rigtig mange positive reaktioner fra vores kunder, efter vi er begyndt vores nationale udrulning af ladestandere ved alle vores butikker. Men at det nu kommer skilte op:

- Vi har sat de første 10 ladestandere op på parkeringspladser ved udvalgte butikker og forventer at etablerer yderligere 30 ladestandere her i 2021.

- Vores ladestanderne er en gratis service til vores kunder og det er der selvfølgelig mange, der benytter sig af.

Men fra nu af vil vi ikke give strøm til taxa'er

- For at undgå at ladestanderne benyttes af andre end vores kunder, er vi ved at opsætte parkeringsskilte som anviser, at pladserne kun er til kunder og ikke taxa’er,skriver Lidl, men hvad tænker du?