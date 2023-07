Gratis strøm i jysk by: God start

- Jeg ser meget nødigt, at vores dejlige kommune og dens smukke landskab bliver tapetseret med store solcelleparker.

- Jeg har svært ved at se vores gevinst i dette energieventyr, specielt når vi ser tilbage på det, vi har fået indtil nu.

'Solcelle-straf': 30 år

- Og kommer der nye solceller, skal vi altså huske, at områderne bliver fængslet i minimum 30 år.

- Men jeg er til salg, hvis det vil gavne kommunens borgere!

Små samfund går i stykker

Sådan skriver Jens Lønberg, medlem af byrådet i Lemvig Kommune for de konservative, i et læserbrev i Dagbladet Holstebro-Struer. Et læserbrev om, at landmænd og grundejerne gerne vil sælge jord til skyhøje priser til solcelleuviklere. men at solceller kan betyde, at folk flytter, at små samfund går i stykker, og at muligheden for billige ejendomme til ny bosætning forsvinder.

Jeg er til salg: gratis strøm?

- Vesthimmerland har lige godkendt et større energiprojekt med solceller, vindmøller, biogas og Power2X.

- Som udgangspunkt får de en fond på 40 millioner kroner, gratis fjernvarme og de nærmeste beboere til projektet får tilbudt gratis strøm i 30 år.

- Det er da en start, skriver Jens, der synes, det er rigtig fint, at nationen! bringer uddrag fra brevet - som han også har lagt på Facebook, hvor Karen B. kvitterer med de her ord:

- Godt brølt Jens, skriver Karen.

- Et godt trin i en rigtig retning, skriver Per P., men hvad siger du?

