Gretas naboer har fået nok

I Norge er der åbenbart en del mennesker, der synes at klimadebatten er blevet hysterisk. Hvad synes du?

- Jeg er ikke den eneste i dette land, som har fået nok af det her for længe siden.

Sådan siger norske Knut Amundsen til netmediet ABC Nyheter om den eksplosive tilgang af medlemmer i den gruppe, han oprettede på Facebook for tre uger siden, da han læste nyheden om, at den norske regering vil overgå de klima-målsætninger, der er beskrevet i Paris-aftalen.

Da slår det klik

Før d. 7 februar havde Norge nemlig som mål at udslip af klimagasser skulle reduceres med 40 procent fra 1990-niveau inden 2030 - men nu er målet at reducere med 50 procent.

- Klimaministeren siger vi skal overgå EUs mål.

- Der slår det klik for mig.

- Jeg tænkte, at nu er det nok, siger Amundsen til ABC Nyheter, der interviewede Amundsen, da gruppen 'Folkeopprøret mot klimahysteriet’ havde nået 60.000 medlemmer på 10 dage. I dag er gruppen - som altså blev oprettet d. 7. februar - oppe på 124.903 medlemmer.

Screenshot taget cirka kl. 14.45 d. 21.2.

Hvorfor skal Norge være bedst i verden?

- Hvorfor skal den prik på jorden, der hedder Norge til enhver tid være bedst i verden, spørger Amundsen, der ikke anerkender, at mennesket kan gøre ret meget ved klimaet:

- Alle er klar over at der foregår et klimaskifte på jorden, men ...... det skyldes naturlige svingninger som har forekommet på jorden i milliarder af år.

– Jeg benægter ikke klimaet. Jeg ser at klimaet forandrer sig, men det er ikke vores skyld, siger Knut, der muligvis har fået endnu flere medlemmer, end Facebook-gruppen viser. Den er nemlig indstillet til at være privat, så kun medlemmer kan følge indlæg og diskussion på siden.

Det norske parti, Miljøpartiet De grønne, har også bemærket, at knuts gruppe vokser. de har selv cirka 68.000 medlemmer.