Griber ind: Kæmpe Rema-kaos

- Der er forlydende om, at der evt kommer en Lidl i de lokaler, hvor der i dag er Aldi i Marielyst.

Sådan skriver Lene H. i en af de 33 ret så forvirrede kommentarer, der er skrevet på Lolland-Falster Folketidendes Facebook-profil om supermarkedssituationen på sydhavnsøerne.

Det var nødvendigt

- Det er ikke den nuværende Rema 1000 butik, der lukker. Det er Aldi butikken, skriver Jonas L. og Bjarne L. sender den her afsted:

- Vi har også kun Netto i Rødby. Rema og Aldi i Rødbyhavn - og Aldi kun så længe de har åbent.

- Netto skal jo overtage.

Forventer at åbne 60-80 steder

Forvirringen skyldes, at selvom Konkurrencerådet har givet Rema 1000 lov til at købe de nuværende 114 Aldi-butikker, såer det langtfra alle Aldi-butikkerne, der får lov til at skifte navn til REMA.

Den nationale supermarkedskonkurrence

- Det har vist sig nødvendigt at undersøge Rema-Aldi-fusionens betydning for konkurrencen både nationalt og lokalt i 114 lokalområder.

- Vi har blandt andet indhentet oplysninger fra Aldi, Rema 1000, deres konkurrenter og kunder, kortlagt forbrugernes valgmuligheder og transporttid til dagligvarebutikker samt gennemført større økonomiske analyser, før vi kunne træffe afgørelsen, skriver rådets formand Christian Schultz således. Og Rema 1000s pressechef bekræfter over for Folketidende, at der ikke kommer 114 nye Rema'er. Faktisk er der mindst 34 steder, de ikke må åbne:

Men medarbejdere skal høre det først

- Vi forventer stadig at åbne mellem 60-80 REMA-butikker i de butikker, vi overtager.

- Næste skridt er, at vi nu skal have informeret alle medarbejdere, som kommer med over til os i forbindelse med handlen – vi glæder os til at hilse på dem.

- Så indtil alle medarbejdere er godt informeret, kan vi ikke sige mere konkret om, hvad der kommer til at ske med den enkelte butik, siger Remas pressechef til Folketidende.

Men mens der altså er komplet forvirring omkring Rema-åbningerne, så er ALDI-lukningen en realitet. Og de første ophørsudsalg begynder allerede i morgen:

Ophørsudsalg begynder i morgen

- Første skridt i overdragelsen til REMA 1000 er lukning af 9 butikker, som vil starte ophørsudsalg fredag den 1. september.

- Og med op til 70 % rabat i den sidste åbningsuge er der mulighed for at gøre en god handel, skriver ALDI, der forventer at den sidste ALDI smækker døren i i slutningen af november:

- Det er naturligvis vemodigt, at vi nu skal sætte punktum for ALDIs tid i Danmark og tage afsked med både kunder og kolleger.

- Jeg er meget stolt af vores medarbejdere, som de seneste måneder har ydet en helt fantastisk indsats i en meget speciel situation og fortsat sætter en ære i at give kunderne en god oplevelse. Vi håber på kundernes fortsatte opbakning lige til det sidste, skriver Finn Tang, administrerende direktør i ALDI Danmark, men hvad siger du?