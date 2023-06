Grim debat: Ny McDonald's på bytorv

Den tidligere Fakta på Farum Bytorv skal være McDonald's. Det er der en del Farum-borgere, der er møgsure over

- Godt man bor i den anden ende af byen.

- Det er grimt, det er usundt, det er dårlig kvalitet - og beliggenheden er helt hen i vejret.

Sådan skriver Dorthe L. i en af de 96 kommentarer, der er skrevet på Farum-politikeren Lene Jensbys Facebookprofil om den McDonald's restaurant, der åbner inden årets udgang på Farum Bytorv.

Øv - forstår det ikke

Lene er faktisk smiley-glad over nyheden - og nævner, at der følger 76 arbejdspladser med og at burgergiganten nok vil lokke folk til byen. Men Dorthe med de grimme ord er langtfra den eneste, der læser nyheden og raser:

- Øv - der dalede sundhedstilstanden lige blandt børn/unge.

- Jeg forstår ikke, at det overhovedet er lovligt at sælge noget så ringe som værende føde til mennesker.

Ulemperne....og ét 'yes'

- Så kan det godt være, at det skaber arbejdspladser, men ulemperne.... skriver Annie H, og Pernille S. bruger ordet øv tre gange:

- Øv øv øv, hvor er der trist, hvorfor skal vores førhen hyggelige by torv forvandles til fastfood mega?

- Savner Flying Tiger, savner Irma og bagerbutik m.m. Savner de butikker, der ikke længere er der.

- Vores bytorv ligner snart et mini-Ballerup-center, skriver Pernille, mens Kirsti K. i en af de få positive kommentarer sender et 'Yes' og fem smileys afsted til Farums nye fastfood-tempel, men hvad siger du?