Griner de ad danskerne?

Lige nu er tusindvis af vælgere ved at skrive under på protester mod regeringens Store Bededags-planer. Men er vælgerne til grin? Det synes Martin F.

- Borgerforslag er en kæmpestor vits.

- For at sige det lige ud, så ligger politikkerne flade af grin over, at folk overhovedet gider give deres mening til kende.

- De (politikerne) gør som de vil, uagtet om så 200.000 skrev under.

- De er hamrende ligeglade.

Brug energien på at spise en is

Sådan skriver Martin F. i en af de 339 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om borgerforslag nr 13559 fra 23-årige Michaela fra Falster, der handler om at bevare Store Bededag OG straffe politikerne ved at sætte dem 10 procent ned i løn.

Et forslag, der trods nedbrud og fejlmeldinger, har passeret 37.000 støtter fra danskere med NemID;

Som en tyv om natten

- De eneste tilfælde, hvor det har en mikroskopisk mulighed for at have effekt er såfremt medierne virkelig tager et forslag op og hamrer på samtidig med mange tusinde demonstranter gør noget.

- Ellers kan vi borgere ligeså godt bruge energien på at spise en is, det får man da lidt ud af i modsætning til et borgerforslag, skriver Martin.

Landets biskopper har klaget. Camping-Jørgen og Fårup Sommerland har klaget og landets fagforeninger har i dag har startet deres egen underskriftsindsamling for at bevare Store Bededag. De ni partier, der ikke er med i regeringen - SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet - har tirsdag fundet sammen i en protest mod at afskaffelsen af bededag bliver kædet sammen med forsvarsliget, men hvad tænker du?

