Grøn minister i kovending: Mere a-kraft

- Vi arbejder sammen og gør alt, hvad vi kan, for at have de to atomkraftreaktorer tilgængelige i løbet af vinteren 2026.

Sådan skriver den belgiske energiminister Tinne van der Straaten på Twitter om den ret så opsigtsvækkende aftale hun og den regering, hun er med, netop har indgået med energiselskabet ENGIE.

Tager lige ti år mere med atomkraft

Tinne er nemlig valgt for partiet De Grønne, der har kæmpet hårdt for at lukke landets atomkraftværker ned.

Og det skulle de også efter planen gøre i 2025, men nu er der krig i Ukraine, og landet mangler som så mange andre europæiske lande den energi, der plejer at komme fra Rusland.

Så derfor skal de to reaktorer Doel 4 og Tihange 3 altså i sving fra 2026 og foreløbig frem til 2035.

- D​isse to atomreaktorer er afgørende for at garantere vores energisikkerhed, sagde den belgiske premierminister Alexander De Croo på et pressemøde efter et regeringsmøde i går, skriver Reuters, men Tinnes egne grønne vælgere er ikke så begejstrede:

- Først bringer du vores velstand i fare gennem din uvidenhed.

- Og nu sælger du det, som fantastisk arbejde, skriver Kurt således på Twitter, og det er FreekieDM enig I.

- At løse problemer, man selv har skabt...

- Det er kun muligt i politik, skriver FreekieDM, men hvad tænker du?