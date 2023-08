Grønt lys: Vild debat om lovlig cannabis

- Spørgsmålet man efterhånden bør stille sig selv er hvem der er de mest kriminelle:

- Den borger, der dyrker nogle planter i sin have, eller det system, der føler sig kaldet til at hente sine borgere med bevæbnede typer, for bagefter at spærre dem inde for at være glade for lidt botanik.

Lovlig cannabis i Tyskland: Latterligt

25 gram pr voksen

Sådan skriver Lars H. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil om den danske lov om euforiserende stoffer. En lov, der lige nu bliver presset af at den tyske regering vil lovliggøre cannabis.

Det tyske parlament skal stemme om legaliseringen, der - hvis regeringens forslag går igennem - vil betyde, at alle voksne må besidde 25 gram cannabis - og dyrke tre planter. Og mange af Ekstra Bladets læsere, synes også der skal stemmes om cannabis i Danmark:

Annonce:

Super ærgerligt

- Vi skulle stemme om lovliggørelse, er sikker på at flertallet kun kan se fornuften i at legalisere hampen, skriver Diana L. i en anden populær kommentar, og Mette S - der har fået hele 274 likes - skriver fra USA, hvor mere end 20 stater har droppet cannabisforbuddet:

- Slvfølgelig skal man overholde regler, men super ærgerligt at det er ulovligt.

- Der er SÅ mange gode ting man kan bruge cannabis til, ikke bare at ryge en fed, skriver Mette, men hvad mener du?