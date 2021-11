Grum sandhed om juleklassiker

- Risalamande er jo den helt store juleklassiker i Danmark.

- Og man finder ikke mange juleborde uden den populære dessert.

- Men det er da en skam, at der hvert år sidder nogle danskere og tvinger risalamanden i sig, når de ikke kan lide det.

Vil ikke ødelægger den gode stemning

Sådan siger Tove Færch, der i 28 år har været leder af Karolines Køkken, i en pressemeddelelse om juleaften og julemiddagens dessert. For der står risalamande på bordet i ni ud af ti hjem - men tal fra Karolines Køkken viser, at næsten hver tiende ikke bryder sig om risengrøden med mandler, flødeskum og vanilje. Men spiser den alligevel:

- Jeg tror, det skyldes, at vi ikke vil ødelægge den gode stemning og derfor ikke tør sige nej tak eller udfordre traditionerne med en ny dessert.

Mandelgaven?

- Og så er der helt sikkert også mange af os, der ikke vil miste chancen for at vinde den eftertragtede mandelgave, siger Tove fra Karolines Køkken, der har bedt Nielsen Scantrack om at undersøge, hvor meget piskefløde der bliver solgt i december. Og sidste år steg flødesalget med hele 146 procent sammenlignet med årets øvrige måneder - det svarer til, at alle danskere købte 1,26 halvliters karton piskefløde i december, men hvad siger du?